Прямоугольная или круглая: какую клетку для попугаев выбрать

Покупка клетки для попугая это гораздо более важная задача, чем многие люди могут представить. Значение имеет все: от материала прутьев до размера вольера.

Многообразие клеток для птиц невероятное – и для неопытных владельцев попугайчиков это может стать скорее преградой, чем помощью. К счастью, существуют конкретные факторы, на которые просто необходимо учитывать при выборе, пишет PSPCA.

Каким должен быть размер клетки?

Размер вольера для попугайчика – это первое, с чем нужно определиться, ведь есть несколько нюансов. Учитывать, конечно, нужно на размер самой птички, но также и на образ ее жизни. Основное эмпирическое правило заключается в том, чтобы выбрать самую большую клетку, которую вам позволяет бюджет.

Но минимальный размер должен быть таким, чтобы птица могла расправить крылья, не касаясь стенок, и сидеть на шесте, не касаясь хвостом пола. Большинству птиц нужна длинная, а не высокая клетка, чтобы попугай мог двигаться, ухаживать за собой и играть.

Вот несколько критериев, на которые стоит обратить внимание:

ширина клетки для пары попугаев должна составлять по крайней мере три суммарных размаха крыльев этих птиц;

длина должна позволять по крайней мере два взмаха крыльев. Жерди следует размещать достаточно далеко от стенок, чтобы птицы могли спокойно разворачиваться на них, ничего не задевая;

должна позволять по крайней мере два взмаха крыльев. Жерди следует размещать достаточно далеко от стенок, чтобы птицы могли спокойно разворачиваться на них, ничего не задевая; высота. Минимальная высота должна составлять три длины птицы от головы до кончика хвоста.

Прямоугольная vs круглая: какая форма клетки лучшая?

Многие владельцы попугайчиков ошибочно считают, что форма клетки не имеет большого значения. Впрочем, это не так – и один тип клеток лучше не использовать для попугаев вообще.

Говорится в частности о круглых клетках – как бы красиво они не вписывались в ваше пространство, они не являются ни практичным, ни безопасным вариантом для вашей птички. Первое, на что следует учитывать, это то, что прутья такой клетки сужаются, достигая верхней центральной точки. А это может привести к настоящей катастрофе, если лапа, крыло или клюв попугая застрянет между ними, пишет VetDesk.

Еще одна проблема, которая сначала многим даже не приходит в голову – это то, что такие клетки достаточно сложно чистить. Протянуть тряпку в узкие пространства между прутьями для надлежащей уборки сложно – а это означает, что чистка может оказаться некачественной, что подвергнет опасности здоровье птицы.

Некоторые птицы даже испытывают стресс из-за отсутствия углов в круглой клетке. Попугаям углы кажутся уютными тайниками, и без них они просто не будут чувствовать себя в безопасности.

И последняя, но не по важности причина – круглые клетки просто слишком маленькие. Даже если кажется, что клетка имеет достаточный размер, обычно это пространство в высоту. А попугаи – это не вертолеты, и они не могут двигаться вертикально.

Поэтому прямоугольная клетка достаточно большого размера станет лучшим выбором для любого вида попугайчика.



Прямоугольная клетка лучше всего подходит для попугая / Фото Pexels

На что еще обратить внимание при выборе клетки?

Расстояние между прутьями

Когда выбираете большую клетку, нужно также учитывать и безопасное расстояние между прутьями – очень неудачными будут такие вольеры, в которых птица может просунуть голову между ними. Поэтому для маленьких птиц безопасное расстояние составляет 1 сантиметр, для средних – примерно 2 сантиметра, а для больших – 2,5 сантиметра.



Попугаи часто грызут клетки / Фото Pexels

Еще одна проблема – это сила клюва попугая. Многие клетки имеют прутья, что просто не могут выдержать сокрушительной силы и настойчивости этих птиц, и в конце концов они гнутся или ломаются.

Важно! Перед покупкой клетки нужно провести рукой по внутренней ее стороне, чтобы убедиться, что там нет шероховатых мест, острых краев или металлических выступлений.

Материал клетки

Лучший материал для клетки – это нержавеющее железо. А вот двух вещей следует остерегаться – оцинкованной проволоки и покрытых аэрозольной краской клеток. Из-за привычки попугаев грызть прутья это легко может привести к отравлению.

