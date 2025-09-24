Дачники уже давно следят за фазами Луны, чтобы определить благоприятные и неудачные дни для посадок или любых других огородных работ, пишет 24 Канал со ссылкой на Лунный календарь октября.

Что можно сажать в октябре?

В октябре не стоит терять время, поэтому надо тщательно подготовиться к посадкам, но перед этим ознакомиться с удачными днями.

По лунному календарю на октябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 5 и 22 – 31 октября;

: 1 – 5 и 22 – 31 октября; Полнолуние : 6 октября;

: 6 октября; Убывающая Луна : 7 – 19 октября;

: 7 – 19 октября; Новолуние: 20 октября.

В Полнолуние к посадке приступать нельзя. Также рекомендовано остерегаться работ на огороде и саду в день, когда Луна будет находиться в Новолуние. Самой продуктивной является Растущая Луна – в это время разрешено осуществлять различные посадки овощей и деревьев. Убывающая Луна еще тоже подходит для садовых работ, однако в этот период лучше уже завершать работы.



Выбирайте лучшую дату для посадки / Фото Pexels

Что посадить на грядке?

В октябре хозяйки сажают озимый чеснок, чтобы он успел укорениться до морозов. А еще можно сажать озимый лук, который даст ранний урожай в следующем году.

Дачники рекомендуют после сбора урожая улучшить почву посевом сидератов – рожью или горчицей. Также можно подобрать морозостойкие сорта моркови, свеклы и редиса, чтобы уже в теплое время года получить быстрый урожай.

Что посадить в саду?

Осенью лучше всего высаживать плодовые деревья. Если не будет периода дождей и заморозков, то сажайте яблони, груши, сливы и вишни. Хорошо приживутся и укоренятся до весны ягодные кусты – это может быть ежевика, малина, смородина или крыжовник.

Огородники говорят, что еще до морозов можно пересаживать клубнику и сажать в питомнике луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты).

Что бросить в лунку, чтобы клубника лучше росла?