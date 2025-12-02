Откуда берутся разводы и царапины: что нельзя лить в воду, когда моете пол

Пол кажется неприхотливым в уходе, но один неправильный шаг может испортить весь интерьер. Часто достаточно лишь добавить в воду не то средство и покрытие теряет свой вид.

Чтобы избежать таких последствий, важно понимать, что именно не стоит смешивать с водой во время уборки, информирует 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Иногда достаточно мелкой ошибки, чтобы пол потерял блеск и ровность. Некоторых распространенных средств точно стоит избегать.

Чем не стоит мыть пол?

Прежде чем наводить порядок, стоит знать, из какого материала сделаны ваши полы – это напрямую влияет на то, чем их можно обрабатывать. Паркет, ламинат, плитка или ковровые покрытия реагируют на воду и химию по-разному.

То, что без проблем работает на плитке, может испортить деревянную поверхность. Например, избыток влаги и моющих средств может вызвать нежелательную деформацию паркета.

Средства для мытья пола надо выбирать очень тщательно / Фото Unsplash

Если дома сочетаются несколько видов покрытия, удобнее выбрать одно универсальное средство. Оно подойдет для большинства поверхностей и уменьшит риск случайно воспользоваться неподходящей химией, которая способна навредить полу.

Во время мытья пола следует избегать добавления в воду агрессивных веществ – особенно хлорки, нашатыря и концентрированных растворителей. Они могут повредить покрытие, оставить матовые следы или даже снять защитный слой.

Не стоит также лить слишком много моющего средства: избыток пены оседает на поверхности и образует липкую пленку, на которой быстрее собирается грязь. Маслянистые добавки тоже не подходят – после них пол становится скользким и опасным. Лучше держаться подальше от всего, что имеет резкий запах или обещает "мгновенный эффект", ведь такие смеси часто вредят больше, чем помогают.

Что стоит добавить для аромата?

Если хотите особый аромат для пола, можно взять любимое эфирное масло, пишет Southern living. На ведро теплой воды добавьте четверть стакана пищевой соды и несколько капель масла.

Также масла могут помогать расщеплять жир, поэтому ваш пол будет сиять еще ярче. Именно то, что надо для вашего дома!

