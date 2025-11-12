Почти все забывают стирать эти 5 вещей: они самые грязные в доме

Стирка – это обязанность, с которой приходится иметь дело всем. Но несколько вещей в квартире точно попадают в стиральную машину реже, чем должны были бы.

Вам может казаться, что вы достаточно тщательно убираете в доме – но есть несколько вещей, которые вы могли бы легко пропустить, как и большинство людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Желтые пятна исчезнут с унитаза за один час: налейте одно копеечное средство

Какие вещи в доме нужно стирать чаще?

Чехлы для матрасов

Конечно, большинство людей вовремя заменяют постель на кровати – а делать это нужно еженедельно. Впрочем, большинство людей просто не вспоминают о наматраснике. Конечно, стирать его не нужно так же часто, как и остальное постельное белье, но желательно делать это по крайней мере раз в месяц.

До речі, знайти чохли для матраців за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Декоративные подушки

Декоративные подушки могут потерять свой красивый вид, если они грязные и вы давно их не стирали. Не забывайте, что эти украшения на креслах и диванах нужно стирать каждые 3 – 6 месяцев, ведь они накапливают микробы, пыль и грязь.

Плед на кровати

Пледы на кровати – это еще один предмет, на который редко обращают внимание, а он напрямую контактирует с постельным бельем, а часто даже с телом. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы стирать его по крайней мере раз в месяц или даже чаще.

Шторы

Снимать шторы, стирать их и вешать обратно – это сложная задача. И, вероятно, это причина, почему многие оттягивают его как можно дольше. Впрочем, шторы нужно пылесосить и протирать по крайней мере раз в месяц, а раз в квартал или в полгода их следует снимать и стирать.

Одеяло

Большинство людей используют пододеяльники – впрочем, это не значит, что само одеяло тогда можно вообще никогда не стирать. Делать это нужно каждые три месяца, пишет The Spruce.

Что еще о стирке нужно знать?