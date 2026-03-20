Какие растения подходят для маленьких квартир, где мало места и света: совет известного эксперта

Маленькие квартиры с ограниченным пространством и недостаточным количеством света становятся для многих преградой в выращивании растений. Однако надо только правильно подобрать комнатные растения, которые украсят интерьер и создадут уютную атмосферу даже в небольшом помещении.

Специалист по уходу за растениями с более чем 20-летним опытом Петр Лемонов рассказал эксклюзивно для 24 канала, что именно следует подбирать в конкретных случаях.

Читайте также Эти растения подойдут тем, кто постоянно забывает их поливать: цветовод назвал идеальные варианты

Цветовод работает с зелеными насаждениями в офисах, кафе и ресторанах, а также делится советами по уходу за комнатными растениями в своих социальных сетях.

Специалист привел конкретные примеры вазонов, которые можно смело выращивать в маленькой квартире с плохим освещением.

Какие растения подходят для маленьких квартир, где мало места и света?

Петр Лемонов отметил, что для небольших квартир стоит выбирать компактные и относительно неприхотливые растения, которые не занимают много места и могут адаптироваться к умеренному освещению. Хорошо подходят, например, Epipremnum aureum, Chlorophytum comosum и некоторые сорта Aglaonema.

Как размножить хлорофитум: смотрите видео

Стоит учитывать, что лучше выбирать аглаонемы с темно-зелеными листьями – они значительно лучше переносят слабое освещение. Зато вариегатные или ярко окрашенные сорта требуют значительно большего количества света, чтобы сохранять свой цвет и нормально расти,

– добавил эксперт.

Он отметил, что в квартирах также часто выращивают Spathiphyllum, ведь это растение относительно хорошо переносит слабое освещение. Однако при недостатке света оно обычно перестает цвести и формирует преимущественно листья.

Впрочем, следует понимать, что даже теневыносливые растения не любят полной темноты – для нормального роста им все же нужен хотя бы рассеянный дневной свет или стабильное искусственное освещение по 12 часов в сутки.

Чем полезен Spathiphyllum (спатифиллум)?

Растение спатифиллум (лилия мира) известно многим благодаря красивому белому соцветию, пишет Express. Кроме эффектного вида, растения способны очищать воздух и удалять токсины из помещения.

Спатифиллум рекомендуется поливать каждые 2 недели, однако потребность можно проверить благодаря верхнему слою почвы. Если он сухой, то растение можно поливать и быстрее.



Особенно полезным растение становится в осенне-зимний период, поскольку помогает избавиться от конденсата на окнах. А еще лилия мира поглощает бактерии в цвете, поэтому подойдет помещениям с повышенной влажностью.

Что еще стоит прочитать?