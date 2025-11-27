5 продуктов, которые нельзя держать в пластиковых контейнерах: эту ошибку совершают все
- Листовую зелень, твердые сыры, лук, чеснок, свежие травы и горячую пищу не следует хранить в пластиковых контейнерах.
- Вместо пластика рекомендуется использовать ткань, пергамент, бумажный или сетчатый мешок, стакан с водой для трав, и стеклянный контейнер для горячей пищи.
Большинство из нас привыкли держать продукты в пластиковых контейнерах, однако не всегда он является лучшим вариантом. Чтобы еда оставалась свежей и вкусной, некоторые категории продуктов надо хранить иначе.
Проблема заключается не в самих пластиковых контейнерах, а скорее в продуктах, которые в закрытом сосуде начинают быстрее портиться и теряют вкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Eating Well.
Какие продукты не стоит хранить в пластике?
Листовая зелень
Салат, шпинат или капуста не любят храниться в пластиковом контейнере. После открытия зелень стоит заворачивать в ткань, которая поглотит лишнюю влагу и сохранит свежесть гораздо дольше.
Твердые сыры
Деликатные сыры в пластиковом контейнере способны быстро потерять вкус. Отсутствие циркуляции воздуха и накопление влаги могут изменить цвет и аромат. Лучше всего хранить сыр в пергаменте, прикрыв сверху тонким пакетом.
Лук и чеснок
В пакете или пластиковом контейнере лук и чеснок могут испортиться. Лучше всего их держать в сухом и темном месте, где довольно прохладно и есть свободный доступ к воздуху. Специалисты советуют хранить овощи в бумажном или сетчатом мешке.
Не всю пищу можно держать в контейнере / Фото Pexels
Свежие травы
Петрушка, укроп и ароматные травы в пластиковом контейнере. Лучшее, что можно сделать – это обрезать стебли и поместить их в стакан с водой. Такой вариант позволит им храниться в холодильнике две недели.
Горячая пища
Для удобства большинство из нас используют контейнеры для хранения пищи, однако теплый пластик выделяет вредные вещества. Еду следует хранить в стеклянном контейнере, а в пластике хранить только холодные блюда.
Некоторые продукты не стоит хранить в пластиковых контейнерах, а некоторые – не стоит готовить в мультиварке, пишет Which. Не готовьте макароны, нежные овощи, рис, сушеную фасоль и куриную грудку в мультиварке, поскольку они могут быть переваренными или остаться недоваренными. А еще замороженное мясо нельзя класть в мультиварку, поскольку оно подвергается температурной зоне риска, что способствует размножению бактерий.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Чеснок не стоит хранить в холодильнике или при плюсовой температуре на кухне, во избежание его прорастания и усыхания.
Боковая сторона терки может использоваться для создания спиралей из картофеля для чипсов или равномерного запекания.
