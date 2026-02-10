Что посадить вместе с помидорами весной: вырастут большие и вкусные

Хозяйки знают, что помидоры довольно требовательны к выращиванию. В один год могут хорошо уродиться, в другой начнут болеть и вянуть. Огородники говорят, что успех зависит не только от удобрения или ухода, но и от соседства.

Выбор правильных растений возле помидоров является проверенной практикой, пишет Interia Kobieta. Если сделать заранее сознательное планирование посевов, то растения будут поддерживать друг друга, а не конкурировать за воду или питательные вещества из почвы.

Читайте также Огурцы будете собирать ведрами: какие сорта дачники советуют посеять весной

Что посадить рядом с помидорами?

Определенные растения выделяют в почву или воздух химические вещества, которые влияют на рост и развитие других растений. Правильно подобранные места выращивания могут подавить развитие патогенов, ограничить прорастание сорняков и отпугнуть вредителей. Все это может привести к увеличению урожая помидоров.

Какие травы полезны для помидоров?

Базилик способен усилить вкус помидоров, а его аромат отпугивает тлю и белокрылку. Орегано и тимьян обладают антибактериальными свойствами, а мята отпугивает муравьев.

Что посадить рядом с помидорами?

Чеснок и лук посажены рядом с помидорами помогают уменьшить риск грибковых заболеваний. Листовые овощи – салат и шпинат, защищают почву от чрезмерного пересыхания. Морковь улучшает структуру почвы и не будет конкурировать за питательные вещества. Также дачники советуют посадить рядом фасоль, которая увеличивает содержание азота в почве.



Помидоры вырастут большими и сочными / Фото Unsplash

Что нельзя сажать рядом с помидорами?

Не стоит выращивать помидоры на одном и том же месте каждый год. Почва из-за этого может быть недостаточно плодородной, а растения заразятся инфекциями. Худшими компаньонами считаются картофель, перец и баклажаны. Они принадлежат к одному семейству пасленовых, поэтому поражаются к тем же болезням и вредителям.

Задержать цветение и созревание помидоров может соседство капусты. Также рядом с томатами не стоит выращивать огурцы, потому что они имеют совсем другие потребности в воде. Помидоры не любят чрезмерного полива, потому что влага приводит к грибковым заболеваниям и задержке роста. Плохими соседями считается также брокколи, цветная капуста и укроп.

Какие овощи можно посадить в холодный грунт?

Руккола, редис и горчица салатная подходят для посадки в холодный грунт в конце зимы или в начале весны, пишет Express. Руккола имеет мягкий и сладкий вкус в прохладном климате, редис быстро созревает, а горчица салатная легка в выращивании даже для новичков.

Какие еще советы стоит знать?