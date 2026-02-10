Что посадить вместе с помидорами весной: вырастут большие и вкусные
- Посадка базилика, орегано, тимьяна и мяты рядом с помидорами может улучшить их вкус и защитить от вредителей и болезней.
- Не рекомендуется сажать рядом с помидорами картофель, перец, баклажаны и капусту из-за склонности к одним и тем же болезням и различные потребности в воде.
Хозяйки знают, что помидоры довольно требовательны к выращиванию. В один год могут хорошо уродиться, в другой начнут болеть и вянуть. Огородники говорят, что успех зависит не только от удобрения или ухода, но и от соседства.
Выбор правильных растений возле помидоров является проверенной практикой, пишет Interia Kobieta. Если сделать заранее сознательное планирование посевов, то растения будут поддерживать друг друга, а не конкурировать за воду или питательные вещества из почвы.
Читайте также Огурцы будете собирать ведрами: какие сорта дачники советуют посеять весной
Что посадить рядом с помидорами?
Определенные растения выделяют в почву или воздух химические вещества, которые влияют на рост и развитие других растений. Правильно подобранные места выращивания могут подавить развитие патогенов, ограничить прорастание сорняков и отпугнуть вредителей. Все это может привести к увеличению урожая помидоров.
Какие травы полезны для помидоров?
Базилик способен усилить вкус помидоров, а его аромат отпугивает тлю и белокрылку. Орегано и тимьян обладают антибактериальными свойствами, а мята отпугивает муравьев.
Что посадить рядом с помидорами?
Чеснок и лук посажены рядом с помидорами помогают уменьшить риск грибковых заболеваний. Листовые овощи – салат и шпинат, защищают почву от чрезмерного пересыхания. Морковь улучшает структуру почвы и не будет конкурировать за питательные вещества. Также дачники советуют посадить рядом фасоль, которая увеличивает содержание азота в почве.
Помидоры вырастут большими и сочными / Фото Unsplash
Что нельзя сажать рядом с помидорами?
Не стоит выращивать помидоры на одном и том же месте каждый год. Почва из-за этого может быть недостаточно плодородной, а растения заразятся инфекциями. Худшими компаньонами считаются картофель, перец и баклажаны. Они принадлежат к одному семейству пасленовых, поэтому поражаются к тем же болезням и вредителям.
Задержать цветение и созревание помидоров может соседство капусты. Также рядом с томатами не стоит выращивать огурцы, потому что они имеют совсем другие потребности в воде. Помидоры не любят чрезмерного полива, потому что влага приводит к грибковым заболеваниям и задержке роста. Плохими соседями считается также брокколи, цветная капуста и укроп.
Какие овощи можно посадить в холодный грунт?
Руккола, редис и горчица салатная подходят для посадки в холодный грунт в конце зимы или в начале весны, пишет Express. Руккола имеет мягкий и сладкий вкус в прохладном климате, редис быстро созревает, а горчица салатная легка в выращивании даже для новичков.
Какие еще советы стоит знать?
Натуральное удобрение из яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры может активизировать рост и цветение денежного дерева.
Замиокулькас можно подпитывать домашним удобрением из крапивы, подсолнечника и кофейной гущи
Частые вопросы
Какие растения следует сажать рядом с помидорами для повышения урожайности?
Для повышения урожайности помидоров следует сажать рядом базилик, орегано, тимьян, мяту, чеснок, лук, салат, шпинат, морковь и фасоль. Эти растения могут улучшить вкус, отпугнуть вредителей и обогатить почву питательными веществами.
Какие растения не стоит сажать рядом с помидорами и почему?
Не стоит сажать рядом картофель, перец, баклажаны, капусту, огурцы, брокколи, цветную капусту и укроп. Они могут вызывать инфекции, конкурировать за ресурсы, задерживать цветение и созревание, а также имеют разные потребности в воде.
Какие преимущества дает сознательное планирование посевов помидоров?
Сознательное планирование посевов помидоров позволяет растениям поддерживать друг друга, уменьшает конкуренцию за воду и питательные вещества, подавляет развитие патогенов и вредителей, что в результате может привести к увеличению урожая.