Посадите в апреле эти 5 многолетников: они очень быстро растут и зацветут за месяц

Многие дачники мечтают о том, чтобы иметь красивый, красочный двор. И для этого нужно приложить значительно меньше усилий, чем может показаться. Достаточно будет лишь высадить несколько многолетних растений.

Для того, чтобы ежегодно ваш двор имел прекрасный вид, в посадках на клумбе стоит отдать предпочтение многолетникам. Многие из них почти не требуют ухода и будут радовать вас цветением не один сезон, пишет Real Simple.

Какие многолетники можно посадить в саду?

Лилейники

Если вы хотите быстро наполнить свой сад ярким цветом, точно стоит обратить внимание на лилейники. Их оранжевое и багровое цветение начинается уже через месяц после посадки. А листья появляются всего через несколько недель после посадки луковиц, пишет Martha Stewart.

Розмарин

Это растение прекрасно растет само по себе и практически не требует ухода, невероятно пахнет и может использовать в кулинарии. Идеальный вариант для того, чтобы быстро заполнить клумбу ароматными травами. Подойдет выращивания розмарина даже новичкам – ведь это один из самых выносливых видов трав.

Хосты

Хосты – это пышные многолетники, растущие невероятно быстро и могут увеличиться в размере втрое всего за один год. Кроме того, они известны и своей неприхотливостью и тенелюбивостью.

Рудбекия шероховатая

Рудбекии известны своими солнечно-желтыми лепестками и черной серединкой. Эти неприхотливые цветы начинают расцветать уже в начале весенних месяцев, а отцветают только осенью. Большинство сортов вырастают достаточно высокими, и обычно цветут уже в первый год после посадки семян.

Шалфей



Шалфей стоит высадить возле дома / Фото Pexels

Шалфей – это одно из самых простых к выращиванию растений. Даже если вы высадите его в апреле, сможете насладиться его темно-фиолетовыми и синими цветами уже весной и до начала лета.

Что еще следует знать дачникам?