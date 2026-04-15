Посадите в апреле эти 5 многолетников: они очень быстро растут и зацветут за месяц
- Посадите в апреле многолетники, такие как лилейники, розмарин, хосты, рудбекия шершавая и шалфей, чтобы быстро получить цветущий сад.
- Эти растения быстро растут, не требуют много ухода и зацветают уже через месяц после посадки.
Многие дачники мечтают о том, чтобы иметь красивый, красочный двор. И для этого нужно приложить значительно меньше усилий, чем может показаться. Достаточно будет лишь высадить несколько многолетних растений.
Для того, чтобы ежегодно ваш двор имел прекрасный вид, в посадках на клумбе стоит отдать предпочтение многолетникам. Многие из них почти не требуют ухода и будут радовать вас цветением не один сезон, пишет Real Simple.
Какие многолетники можно посадить в саду?
Лилейники
Если вы хотите быстро наполнить свой сад ярким цветом, точно стоит обратить внимание на лилейники. Их оранжевое и багровое цветение начинается уже через месяц после посадки. А листья появляются всего через несколько недель после посадки луковиц, пишет Martha Stewart.
Розмарин
Это растение прекрасно растет само по себе и практически не требует ухода, невероятно пахнет и может использовать в кулинарии. Идеальный вариант для того, чтобы быстро заполнить клумбу ароматными травами. Подойдет выращивания розмарина даже новичкам – ведь это один из самых выносливых видов трав.
Хосты
Хосты – это пышные многолетники, растущие невероятно быстро и могут увеличиться в размере втрое всего за один год. Кроме того, они известны и своей неприхотливостью и тенелюбивостью.
Рудбекия шероховатая
Рудбекии известны своими солнечно-желтыми лепестками и черной серединкой. Эти неприхотливые цветы начинают расцветать уже в начале весенних месяцев, а отцветают только осенью. Большинство сортов вырастают достаточно высокими, и обычно цветут уже в первый год после посадки семян.
Шалфей
Шалфей стоит высадить возле дома / Фото Pexels
Шалфей – это одно из самых простых к выращиванию растений. Даже если вы высадите его в апреле, сможете насладиться его темно-фиолетовыми и синими цветами уже весной и до начала лета.
Частые вопросы
Какие советы для ухода за розами весной приведены в статье?
В статье указано, что для ухода за розами весной достаточно запомнить простое правило 11 утра - это время, когда лучше всего поливать растения.