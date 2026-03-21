Лайфхаки Секреты дачника Категорично не садіть ці рослини біля малини: ягід влітку можна не побачити
21 марта, 22:38
3

Категорически не сажайте эти растения возле малины: ягод летом можно не увидеть

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Неправильные соседи для малины, такие как виноград, редиска, петрушка, бузина, жасмин, облепиха, голубика, черника, земляника и клубника, могут негативно влиять на ее рост и урожайность.
  • Баклажаны, картофель, перец и помидоры могут вызвать корневую гниль у малины, что может привести к гибели кустов.

Кусты малины выращивают на многих дачных участках, однако не все знают, что ее урожайность зависит не только от ухода, но и от правильного соседства с другими растениями.

Неправильно подобранные "соседи" могут истощать почву, конкурировать за влагу и питательные вещества и даже провоцировать развитие болезней и вредителей, пишут "Новости. Live".

Читайте также Свекла завалят урожаем: какие растения посадить рядом на грядке

Опытные садоводы советуют внимательно планировать посадки и не игнорировать правила совместимости культур. Некоторые растения способны настолько негативно влиять на малину, что летом можно остаться без ягод и получить слабый урожай.

Что нельзя сажать возле малины?

Виноград способен подавить рост малиновых кустов, поскольку он довольно агрессивный. Если малину посадить рядом, то она просто засохнет со временем.

Редис и петрушка также оказывают негативное влияние на рост и развитие малины, и даже ухудшают вкус ягод. Бузина, жасмин и облепиха тоже плохо употребляются рядом, поскольку конкурируют между собой за питательные вещества.


Некоторые растения плохо влияют на рост малины

Голубика, черника, земляника и клубника негативно влияют на урожай малины. Клубника даже способна привести к загниванию корневой системы кустов малины.

Баклажаны и картофель распространяют корневую гниль. Если малина заражается этой болезнью, то кусты сразу сохнут и погибают.

Перец и помидоры относятся к семейству пасленовых, поэтому могут переносить вертицилезную корневую гниль, которая поражает и малину.

К слову, для малины очень полезным считается древесная зола, которая богата на фосфор, кальций, калий и другие элементы, пишет "Апостроф". Она улучшает структуру почвы и помогает защитить растения от вредителей. Золу можно использовать как удобрение, добавляя ее в почву, или обрабатывать растения для борьбы с вредителями и болезнями.

Что еще стоит знать садоводам?

Почему важно учитывать совместимость культур при посадке растений?

Какие растения не стоит сажать рядом с малиной?

Как клубника влияет на малину при совместной посадке?

