Избегайте этих 5 пород деревьев: их нельзя сажать возле дома

Садоводы охотно высаживают возле дома деревья, но не все они подходят для частного участка. Некоторые из них способны повредить постройки, коммуникации и требовать чрезмерного ухода.

По народным верованиям есть несколько деревьев, которые имеют плохую энергетику, но кроме них, есть еще другой ряд растений, которые плохо повлияют на участок возле дома, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Какие деревья нельзя сажать возле дома?

Ясень

Деревья массово поражаются в последнее время изумрудной ясеневой мокрицей. Чтобы дерево росло здоровым, его постоянно надо обрабатывать инсектицидами.

Черный тополь

Из-за уязвимой древесины, черный тополь часто подвергается грибковым заболеваниям. При слабом ветре ветви могут ломаться, поэтому способны повредить дом.



Черный тополь нельзя сажать возле дома / Фото Pinterest

Груша Каллери

Ветки груши достаточно ломкие и часто трескаются во время ураганов. Кроме того, цвет груши имеет специфический запах, который не всем нравится.

Серебристый клен

Корни клена растет очень близко к поверхности, вытесняя другие растения так, что может повредить тротуары или фундамент. На небольшом участке сажать клен нельзя, потому что ветви могут повредить дом.

Шелковица

Сладкие ягоды шелковицы привлекают птиц, которых может быть слишком много во дворе. Корни дерева достаточно сильные и способны мешать росту других растений.

