Даже в октябре нужно уделить время определенным растениям. Садоводы назвали несколько цветов, которые обязательно нужно подрезать, чтобы предотвратить болезни и обеспечить активный рост весной.

Некоторые ошибочно считают, что цветы нужно обрезать в начале весны перед началом роста, но эта существенная ошибка может стоить дорого, потому что необрезанные цветы хуже цветут, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие цветы нужно обрезать?

Ирисы

Эти цветы радуют садоводов в конце весны, однако их проблема заключается в склонности к болезням и нашествию вредителей. Чтобы предотвратить эти проблемы, увядшие цветы нужно обрезать у основания, а после первых заморозков уберите листья. Это поможет растению лучше перезимовать.

Лилии

После цветения у лилий остаются неопрятными стебли, которые портят вид клумбы. Дачники советуют их обрезать без вреда для растения, чтобы освежить сад.



Лилии осенью нужно обрезать / Фото Pexels

Флоксы

Цветы довольно часто поражаются мучнистой росой. Чтобы предотвратить это, после первых морозов срежьте стебли до земли, оставив несколько сантиметров. Таким образом удастся уменьшить риск болезней и обеспечить хороший рост весной.

Пионы

Эти растения способны к гнили и грибковым заболеваниям, поэтому осенняя обрезка поможет сохранить кусты здоровыми и опрятными. После первых заморозков стебли нужно срезать до земли, чтобы предотвратить распространение инфекций и сделать клумбу аккуратной.

Эхинацея

Садоводы советуют срезать стебли эхинацеи после отцветания. Такое простое действие будет стимулировать появление свежих побегов уже в следующем году.

Не все растения можно обрезать в октябре, пишет Martha Stewart. Не рекомендуется обрезать в этом месяце сирень, розы, гортензии, форзицию и азалию. Важно придерживаться этих советов, чтобы избежать проблем с цветением весной. Для этих растений лучшее время для обрезки – начало весны.

