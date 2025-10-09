Не пропустите осеннюю обрезку этих цветов: без нее они начнут хуже расти
- Садоводы рекомендуют обрезать осенью ирисы, лилии, флоксы, пионы и эхинацеи для предотвращения болезней и лучшего роста весной.
- Не рекомендуется обрезать в октябре сирень, розы, гортензии, форзицию и азалию, поскольку это может повредить их цветению весной.
Даже в октябре нужно уделить время определенным растениям. Садоводы назвали несколько цветов, которые обязательно нужно подрезать, чтобы предотвратить болезни и обеспечить активный рост весной.
Некоторые ошибочно считают, что цветы нужно обрезать в начале весны перед началом роста, но эта существенная ошибка может стоить дорого, потому что необрезанные цветы хуже цветут, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.
Какие цветы нужно обрезать?
Ирисы
Эти цветы радуют садоводов в конце весны, однако их проблема заключается в склонности к болезням и нашествию вредителей. Чтобы предотвратить эти проблемы, увядшие цветы нужно обрезать у основания, а после первых заморозков уберите листья. Это поможет растению лучше перезимовать.
Лилии
После цветения у лилий остаются неопрятными стебли, которые портят вид клумбы. Дачники советуют их обрезать без вреда для растения, чтобы освежить сад.
Лилии осенью нужно обрезать / Фото Pexels
Флоксы
Цветы довольно часто поражаются мучнистой росой. Чтобы предотвратить это, после первых морозов срежьте стебли до земли, оставив несколько сантиметров. Таким образом удастся уменьшить риск болезней и обеспечить хороший рост весной.
Пионы
Эти растения способны к гнили и грибковым заболеваниям, поэтому осенняя обрезка поможет сохранить кусты здоровыми и опрятными. После первых заморозков стебли нужно срезать до земли, чтобы предотвратить распространение инфекций и сделать клумбу аккуратной.
Эхинацея
Садоводы советуют срезать стебли эхинацеи после отцветания. Такое простое действие будет стимулировать появление свежих побегов уже в следующем году.
Не все растения можно обрезать в октябре, пишет Martha Stewart. Не рекомендуется обрезать в этом месяце сирень, розы, гортензии, форзицию и азалию. Важно придерживаться этих советов, чтобы избежать проблем с цветением весной. Для этих растений лучшее время для обрезки – начало весны.
Как подготовить розы к зиме?
Подготовка роз к зиме включает обрезку после перехода в состояние покоя, укрытие после первых морозов, обеспечение полива перед укрытием, и защита от вредителей.
Для успешного цветения весной необходимо выбрать здоровые саженцы, обеспечить качественный дренаж, удобрения, солнечное место, а также регулярную подкормку, полив, мульчирование и обрезку.
Частые вопросы
Почему важно правильно обрезать цветы перед зимой?
Правильная обрезка цветов перед зимой помогает предотвратить болезни и нашествия вредителей - это важно для здоровья и хорошего цветения растений весной.
Какие цветы рекомендуется обрезать осенью и почему?
Ирисы, лилии, флоксы, пионы и эхинацею рекомендуется обрезать осенью, чтобы предотвратить заболевания и обеспечить растениям лучшую перезимовку и рост в следующем году.
Какие растения не следует обрезать в октябре?
Не рекомендуется обрезать сирень, розы, гортензии, форзицию и азалию в октябре - лучшее время для их обрезки начало весны.