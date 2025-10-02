Посадите эти цветы осенью: весной они первыми расцветут
- Осенью следует высаживать тюльпаны, гиацинты, пионы, нарциссы, петушки и мускари, чтобы они зацвели весной.
- Эти цветы нужно посадить до первых заморозков, чтобы они прижились в почве до наступления холодов.
Дачники осенью имеют немало задач в саду, среди которых значительное место занимает посадка цветов, которые зацветут весной. Определенные растения даже нуждаются в холодных температурах, которые выводят их из состояния покоя, чтобы весной они начали первыми цвести.
Цветы сажают осенью до наступления первых заморозков, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. К этому времени надо успеть высадить растения, потому что минусовая температура уже не позволит цветам прижиться в холодной почве.
Какие цветы посадить осенью?
Тюльпаны
Все дачники советуют сажать луковичные растения именно в осеннюю пору. Видов тюльпанов есть множество, поэтому выбирайте те цветы, которые хотите видеть в своем саду уже весной.
Гиацинты
Цветы имеют очень красивый запах и прекрасно дополняют участок с растениями в теплое время года. Впрочем, надо учесть, что гиацинты цветут относительно недолго.
Пионы
Кусты пионов лучше всего сажать в осеннее время, чтобы корневая система хорошо прижилась к почве. Большой выбор цветов позволит создать сад своей мечты.
Пионы невероятно цветут / Фото Pexels
Нарциссы
Эти цветы расцветают одними из первых весной. Поспешите высадить их до конца месяца, чтобы уже в апреле наслаждаться белыми или желтыми нарциссами на своей клумбе.
Петушки
Многие огородники любят ирисы, потому что цветы радуют своим ярким цветением. Многообразие окраски поражает, поэтому советуем выбирать что-то от желтого до бронзового.
Мускари
Красивые весенние цветы начинают цвести уже в начале весны. У них очень интересный вид, напоминающий гроздь винограда. Успейте посадить, чтобы уже наслаждаться растениями через несколько месяцев.
Осенью также можно посадить многолетние лилии, пишет издание Birds&Blooms. Несмотря на то, что весенняя посадка обеспечивает сильный рост и лучшее цветение, многие дачники традиционно сажают луковицы лилий именно в осеннее время. Садоводы считают, что такая посадка позволяет цветам лучше укорениться в почву.
Чем подкормить розы?
Осенняя подкормка роз важна для яркого цветения. Дачники советуют калийно-магниевое удобрение, которое помогает растениям лучше перезимовать.
Подкормку следует проводить до снижения температуры почвы до 8 градусов, используя 25 граммов порошкового удобрения на 10 литров воды.
