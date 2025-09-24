Традиционно озимый чеснок в Украине сажают осенью. Но для того, чтобы уродили большие головки следует придерживаться одного правила, а именно – избегание определенного участка грядки.

Озимый чеснок – это тот, который высаживают на огороде осенью и оставляют зимовать в земле, пишет 24 Канал со ссылкой на University of Georgia. Такой чеснок легко приживается, а уже весной радует большими и сочными зубчиками.

На какой грядке нельзя сажать чеснок?

Чеснок нельзя сажать на грядке, которая удобрена свежим навозом. Он не успевает перепреть за короткий период – в период между уборкой одного урожая и посадкой чеснока. Придать почве плодородия можно благодаря компосту, золы, минеральных удобрений.

Свежевскопанная грядка – плохое место для высаживания чеснока. Перекопать грядку нужно за 2 недели до посадочной работы, быстрее сажать чеснок не рекомендуется. Если осуществить посадку на свежевскопанную грядку, то почва осядет, а зубчики уйдут на большую глубину.

Дачники также не советуют высаживать чеснок на грядке, расположенной в низине. Ее минус заключается в том, что осенью начнутся дожди, а весной талая вода затопит посадку, поэтому, как следствие, чеснок сгниет.



Правила посадки чеснока / Фото Pexels

Лучше не сажать чеснок в кислую почву, потому что он имеет все шансы вырасти мелким и не будет развиваться должным образом. Перед посадкой нужно проверить кислотность почвы и выбрать тот участок, где она нормальная. А еще можно заранее раскислить грядку с помощью золы.

Большой ошибкой дачников является высадка чеснока без внесения удобрений, потому что он любит расти на плодородной почве. Посадка на участке сразу после сбора другой культуры приведет к тому, что чеснок вырастет мелким и часто болеть.

Когда именно сажать чеснок?

Специалисты из Good Housekeeping отмечают, что сажать чеснок можно с середины осени до декабря. Важно посадить его еще до начала заморозков. Нужно выбрать место участка, которое будет получать 6 часов солнечного света.

Для посадки нужно выкопать ямку глубиной 10 – 15 сантиметров и поместить зубчик острым концом вверх ямки, засыпать землей и утрамбовать. После посадки всех зубчиков грядку надо полить.

