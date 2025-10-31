Как избавиться от затхлого запаха в подвале раз и навсегда: сохраните эти секреты
- Чтобы избавиться от затхлого запаха в подвале, необходимо устранить причины влаги, плесени или плохой вентиляции, установив осушитель воздуха и улучшив вентиляцию.
- Для борьбы с грибком следует обработать поверхности раствором воды с отбеливателем или специальным средством, а также регулярно очищать вентиляционные решетки и использовать вентиляторы.
Почти во всех подвалах пахнет сыростью, поэтому ни для кого это уже не является странным. Впрочем, такой запах является свидетельством влаги, грибка и плохой вентиляции. Решить проблему можно достаточно просто.
Затхлый запах является следствием активной жизни микроорганизмов, для которых влажная среда является идеальной, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Землистый запах в подвале появляется из-за того, что они выделяют летучие соединения.
Как избавиться от затхлого запаха в подвале?
Вывести аромат удастся после того, как найдется причина затхлости – виноватой может быть влага, плесень или плохая вентиляция.
Причина затхлости – влага
В подвалы просачивается дождевая вода, поэтому там кишит бактериями и плесенью. Чтобы очистить пространство от влажности, надо воспользоваться несколькими советами:
Установите осушитель воздуха – он стабилизирует микроклимат и уберет лишнюю влагу. Стоит также улучшить вентиляцию благодаря открытым дверям и чистым вентиляторам.
Проверяйте стены и трубы – сырость может вызвать даже маленькая трещина.
Закрывайте окна во время дождя – влага с улицы легко попадет внутрь.
Следите за водостоками – если желоба забиты, то вода направится сразу в фундамент.
Причина затхлости – грибок
Плесень является живым организмом, который быстро размножается, поэтому нужно обработать поверхности раствором воды с отбеливателем или специальным средством. Уберите из подвала все лишнее – меньшее количество беспорядка поможет легче поддерживать чистоту.
Подвал может плохо пахнуть по разным причинам / Фото Pexels
Причина затхлости – вентиляция
Застой воздуха приводит к накоплению влаги и бактерий. Специалисты советуют открывать окна в сухую погоду, использовать вентиляторы и регулярно очищать вентиляционные решетки. Если нет движения воздуха, то запахи застаиваются, а свежий воздух быстро исправит ситуацию.
Как избавиться от плохого запаха на полотенцах от собак?
Чтобы избавиться от неприятного запаха полотенец для собак, используйте моющее средство, уксус, пищевую соду и валик для удаления ворса.
Перед стиркой замочите полотенца в теплой воде с уксусом, а для лучшей очистки добавьте соду в барабан стиральной машины.
