Что стоит учесть при покупке морозильной камеры: важные нюансы

Большинство современных холодильников имеют отделение с морозильной камерой. При этом во многих случаях его бывает недостаточно. Чтобы решить проблему, можно приобрести отдельную морозилку.

Морозильная камера позволяет делать оптовые закупки. Кроме того, она упрощает процесс приготовления и хранения пищи. Concumer report рассказывает, на что обратить внимание при выборе морозильной камеры, чтобы она идеально соответствовала именно вашим потребностям.

Интересно Можно ли постоянно накрывать пищу пищевой пленкой: узнайте ответ

Какие есть типы морозильных камер?

Есть два основных типа морозильных камер:

сундуки;

вертикальные.

Для покупців, які хочуть купити морозильну камеру у розстрочку, на Prom доступна опція "Оплатити частинами". Покупки від 200 до 100 000 гривень на маркетплейсі можна розбити на 2 – 24 оплати. Крім того, перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про морозильні камери – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Вертикальные морозильные камеры

Внешне напоминают обычный холодильник, а внутри имеют встроенные полки. Это делает процесс хранения и доступ к продуктам чрезвычайно удобным. Такой вариант подходит для небольшой кухни, ведь занимает минимум места на полу.



Вертикальные морозильные камеры напоминают холодильник / Фото Shutterstock

Морозильные сундуки

Имеют крышку сверху и ориентированы горизонтально. Идеально подходят для больших семей, или же для людей, которые привыкли запасаться сезонными продуктами. Кроме того, морозильные лари часто можно увидеть в супермаркетах.

Морозильные лари являются более вместительными чем вертикальные морозилки. В частности, благодаря тому, что обычно там нет полок. Это позволяет размещать достаточно громоздкие продукты, которые точно не влезут на полки холодильника.

На что обратить внимание при выборе морозилки?

Идеальная морозильная камера – это не обязательно самая мощная, самая большая и самая дорогая. Главное, чтобы она соответствовала индивидуальным потребностям семьи. Поэтому перед покупкой стоит учесть несколько факторов.

Расположение

Если морозильная камера покупается для квартиры, следует учитывать внешний вид и уровень шума. Однако если планируете ставить прибор в нежилом помещении, нужно обратить внимание на оптимальную температуру для работы. Большинство моделей хорошо работают в диапазоне 0 – 43 градуса по Цельсию. Особенно внимательно проверять характеристики изделия необходимо в случае, если планируете ставить его в помещении, где температура не контролируется – например, в гараже.

Размер морозильной камеры

По размерам морозильные камеры разделяют на компактные, средние и большие. В выборе отталкиваться следует от собственных потребностей, но учтите, что вертикальные морозильные камеры менее вместительные, чем сундуки, даже если заявленный объем является одинаковым.

Отключение электроэнергии

Без питания большинство современных моделей морозильных камер могут сохранять продукты замороженными примерно сутки. Но это будет работать только при условии, что камера остается закрытой. Впрочем, благодаря плотному размещению продуктов в морозилках типа "сундук" они будут сохранять холод дольше.

Организация

Наличие полок в вертикальных морозильных камерах значительно облегчает организацию. Зато в случае с морозилками-сундуками придется потренировать память, чтобы не забыть, какие продукты лежат на самом дне.

Что делать, чтобы морозилка работала лучше?

Независимо от того, какой тип камеры вы выберете, всего несколько простых действий помогут ей работать эффективнее и дольше, пишет Currys.

Установите правильную температуру. Для того, чтобы продукты хранились долго и не портились, достаточно температуры в -18 градусов. Более низкая же приведет лишь к пустой трате энергии.

Не кладите внутрь горячие продукты. Первое правило морозильной камеры – теплым продуктам сначала надо остыть. Иначе компрессору придется работать сверхурочно, а это приведет к более быстрому износу.

Держите камеру полной. Заполненная продуктами морозильная камера гораздо эффективнее сохраняет холод – а следовательно сокращает потребление электроэнергии. Если продуктов недостаточно, можно положить внутрь бутылки с водой, пакеты со льдом или даже хлеб.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какой вакууматор лучше всего выбрать для дома.