Секрет идеальной прически: как выбрать маску для волос

Мытье головы – часть ежедневной рутины. Многие считают, что для ухода за волосами достаточно очищать их качественным шампунем.

Однако, чтобы достичь максимально здорового, мягких и блестящих волос, стоит пользоваться также специальными масками. Эффективнее всего они сработают, если подобрать состав продукта в соответствии с индивидуальными потребностями, пишет Health Shots.

Интересно Круглая, овальная или прямоугольная: на что обращать внимание при выборе лежанки для собаки

Как правильно подобрать маску для волос?

Иметь яркие, блестящие и объемные волосы – это мечта многих, которую поможет осуществить правильный уход. Маски глубоко проникают в волосяной стержень и обеспечивают интенсивное питание и увлажнение. Как результат: снижение ломкости волос и предотвращение появления секущихся кончиков.

Чтобы не растеряться перед десятками вариантов, маску нужно подбирать под индивидуальные потребности. В частности, по своему типу волос и кожи и тем, какие ингредиенты лучше всего для них подойдут.

Увлажняющие маски

Помогают сухим и ломким волосам восстановить необходимую влагу и стать мягче, послушнее, эстетичнее. Кроме того, именно увлажняющая маска нужна, если цель – уменьшить пушистость и восстановить эластичность локонов.

Среди распространенных ингредиентов в увлажняющих масках:

гиалуроновая кислота;

глицерин;

натуральные масла.

Восстанавливающие маски

Нужны, если волосы повреждены или были химически обработаны. Использование восстанавливающих масок помогает укрепить структуру волос, восстановить секущиеся кончики и уменьшить ломкость. А кератин, который часто бывает среди ингредиентов, также меняет форму волос, увеличивает их гладкость и прочность.

Также в составе часто имеются такие ингредиенты:

алоэ вера;

кокосовое масло;

витамины;

масло авокадо.

На Prom – одном из крупнейших украинских маркетплейсов – представлено немало масок для волос. Среди проверенных вариантов:

Raywell BIO HIDRA для увлажнения сухих волос . Это процессионная маска с кислым pH, создана специально для сухих, поврежденных и пористых волос;

. Это процессионная маска с кислым pH, создана специально для сухих, поврежденных и пористых волос; Karseell BNC Argan Collagen Treatment . Качественный вариант для увлажнения и питания волос. Придает локонам мягкость и шелковистость;

. Качественный вариант для увлажнения и питания волос. Придает локонам мягкость и шелковистость; Matrix Food For Soft. Маска с маслом авокадо, витаминами E и гиалуроновой кислотой идеально подходит для питания и увлажнения.



Маски для волос способствуют глубокому восстановлению / Фото Shutterstock

Очищающие маски

Разработаны, чтобы качественно очистить волосы и кожу головы, удалить накопление жира, загрязнений и избытка уходовых продуктов. Подходят для чрезмерно жирных волос. Среди частых ингредиентов – глина и уголь, которые способствуют здоровой среде для роста волос.

Маски для улучшения кудрявости

Если волосы волнистые, но со временем опадают, или же кудри недостаточно выражены, такая маска поможет поддерживать эластичность локонов и обеспечивать идеальный вид в течение нескольких дней. Распространенные ингредиенты:

кокосовое масло;

аргановое масло;

масло жожоба.

Маски для защиты цвета

Must have для окрашенных волос. В таких масках следует искать УФ-фильтры и антиоксиданты. Они помогают защитить цвет волос от выцветания. В частности, под действием солнечного света.



Окрашенные волосы можно защитить маской / Фото Shutterstock

Товари на Prom продають 60 тисяч продавців, а загалом каталог налічує понад 120 мільйонів позицій: як повсякденних, так і вузькоспеціалізованих категорій. Тому там можна підібрати б’юті-товари, зокрема, маски для волосся під свій запит та бюджет. А якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Как наносить маску для волос?

Правильно выбрать маску для волос является лишь первым шагом. А самая важная часть – это правильное использование. Лучше всего будет работать продукт, если наносить его на чистые, подсушенные полотенцем, но все еще влажные волосы, пишет Healthline.

Впрочем, все же есть особенности. Если маска для волос преимущественно изготовлена из масел – кокосового или оливкового – лучшим вариантом будет нанести ее на сухие волосы. Все потому, что масло имеет свойство отталкивать воду, и мокрые волосы не поглотит вещества так хорошо.

Маску для волос можно наносить пальцами, или же использовать небольшую кисть. Если волосы сухие, начинать нанесение советуют с кожи головы и двигаться к кончикам. Так же следует поступать, если маска нужна для лечения перхоти. Между тем в случае жирных волос наносить продукт стоит от середины длины до кончиков. После этого гребнем с широкими зубцами следует качественно прочесать волосы, чтобы распределить маску, и оставить ее минимум на 20 – 30 минут.

Смывать маску необходимо тщательно: теплой или прохладной водой. А вот горячей – лучше избегать.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?