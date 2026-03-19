Как подобрать гель для душа к типу кожи: вот на что обратить внимание

Гель для душа это один из основных продуктов в уходе за кожей, и поэтому к его выбору следует относиться ответственно. Недостаточно просто выбрать первую попавшуюся бутылочку с полки, полагаясь лишь на приятный аромат.

Все средства для ухода – шампуни, кремы, и, конечно же, гели для душа – нужно подбирать в соответствии с личными потребностями. Они влияют на состояние кожи сильнее, чем может казаться, пишет Typology.

Как подобрать гель для душа к типу кожи?

Чтобы выбрать максимально эффективный гель для душа, нужно знать потребности своей кожи. В частности, ее тип.

На что обращать внимание, рассказывает доктор медицинских наук Мэри Элис Мина:

сухая кожа – лучше всего подойдут средства с богатой текстурой: жирные гели для душа или даже очищающие масла с липидовосстановителями. Среди питательных веществ в составе следует искать растительные масла, сквалан, масла и тому подобное. Такие формулы подходят для восстановления барьера кожи и создания гидролипидной пленки;

чувствительная кожа – она требует особого ухода, и здесь лучше выбрать гипоаллергенные гели для душа с минималистичными формулами. Состав на растительной основе без парабенов, синтетических ароматизаторов, сульфатов и спирта станет лучшим выбором, пишет NBC News.

На что еще обратить внимание при выборе геля для душа?

При покупке средств для кожи нужно сосредоточиться еще на нескольких факторах.

Список ингредиентов

Конечно, проверять каждую составляющую геля для душа – это долго и сложно, но, к счастью, существует достаточно простое правило, что поможет подобрать качественные гели. Ингредиенты в средствах для кожи часто перечисляют в порядке возрастания использованного количества, поэтому сосредоточить внимание нужно именно на этом.

Отдавайте предпочтение продуктам с короткими формулами ингредиентов. А чем длиннее список, тем больше вероятность, что среди него появятся химические вещества, которые могут потенциально негативно повлиять на кожу.



Гель для душа нужно выбирать в соответствии с типом кожи / Фото Pexels

Нежные активные вещества

Большинство людей при выборе геля полагаются исключительно на аромат или текстуру. Впрочем, чем красочнее или ароматнее продукт, тем выше вероятность, что он содержит химические вещества. Поэтому доктор Леонардо Трасарде советует избегать средств для кожи, содержащих такие ингредиенты:

парабены;

красители;

синтетические ароматизаторы;

метилхлоризотиазолинон;

метилизотиазолинон;

феноксиэтанол;

фталаты.

Сульфаты

Гель для душа состоит из поверхностно-активных веществ – и чаще всего производители используют различные сульфаты. Причиной является доступная цена и то, что они образуют самую обильную пену. Впрочем, эти очищающие составляющие могут также вызвать раздражение кожи и повреждение гидролипидного барьера.

Лучшим вариантом станут мягкие поверхностно-активные вещества растительного происхождения.

