Снижает расход топлива: 5 автомобильных термостатов до 1000 гривен
- Термостаты помогают избежать перегрева двигателя и снижают расход топлива, а их выбор зависит от совместимости с системой охлаждения, материала и температурного диапазона.
- На Prom можно найти термостаты до 1000 гривен, а их проверку можно осуществить без снятия с автомобиля, путем диагностики температуры патрубков.
Многим водителям приходится сталкиваться с проблемой перегрева двигателя. Или же система охлаждения начинает работать практически сразу после запуска мотора и все это признак, что самое время проверить работу термостата, или же заменить его.
Термостат в автомобиле – это не просто важная деталь, предотвращающая перегрев. Благодаря современной электронике они также могут улучшить показатели эффективности и потребления топлива автомобилем, пишет Mahle.
Как выбрать идеальный термостат для автомобиля?
Термостаты – это приборы, выполняющие одновременно множество функций: прогревают двигатель до рабочей температуры, оптимизируют эффективность, минимизируют износ компонентов и, что важно для многих водителей, уменьшают расход топлива.
Якщо потрібно перевірити термостат перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку. А оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
Однако со временем термостаты изнашиваются – и часто застревают в открытом или закрытом положении, что приводит к перегреву двигателя, или ухудшению его работы. В таком случае следует позаботиться о техническом обслуживании, или же замене детали.
Если говорится о покупке нового термостата, следует обратить внимание на несколько важных аспектов.
Совместимость с системой охлаждения
Для того, чтобы обеспечить правильный поток охлаждающей жидкости, необходимо учесть:
- форму и размер термостата;
- прокладку и корпус;
- посадочное место.
Также нужно проверить общую совместимость детали с вашей маркой и моделью машины, ведь разные машины могут требовать различных приборов к ним.
Термостат следует подбирать в соответствии с моделью машины / Фото Shutterstock
Материал
Корпуса термостатов изготавливают из различных материалов – и каждый из них имеет свои преимущества. Например, сталь – это довольно долговечный вариант, а вот пластик устойчив к коррозии.
Температурный диапазон
Температурный диапазон в термостате определяет, при каких условиях он будет открываться. И здесь выбор следует делать, ориентируясь на климатические условия в регионе. Например, в холодном климате лучше выбрать термостат с высоким температурным порогом.
Но лучшей температурой для термостата все же будет та, которую рекомендует производитель – ведь инженеры конкретного автомобиля разрабатывали двигатель для работы в конкретном температурном диапазоне, пишет Hot Rod.
Вот несколько термостатов до 1000 гривен:
- Wahler на 87 градусов – идеально подходит для стабильной и точной работы системы охлаждения.
- Vernet на 80 градусов имеет диаметр тарелки 48 миллиметров, а высота термочувствительного элемента составляет 20 мм.
- AUTOMEGA – практичная деталь для обслуживания и стабильной работы двигателя, а также смежных автомобильных систем.
- LSA на 82 градуса – надежный термостат, прошедший проверку на герметичность и температуру срабатывания клапанов.
- EPS/Facet – термостат для легковых автомобилей, совместим со многими моделями.
Как проверить работу термостата, не снимая его с машины?
К счастью, проверить работу устройства можно вообще не снимая его. Это занимает немного времени – а диагностику нужно проводить уже после того, как мотор проработает несколько минут, чтобы стрелка датчика температуры начала отклоняться.
Для этого рукой коснитесь нижнего патрубка, ведущего к радиатору – это может достаточно четко показать работоспособность устройства.
Если нижний патрубок теплый – клапан не работает. Зато если нижний патрубок холодный, а верхний теплый – все в порядке.
Также термостат на машине можно проверить, сравнив показатели датчика температуры и нагрев нижнего патрубка. Если он нагревается до отметки 85 градусов, тогда клапан сработал. Подтвердить положительную проверку термостата можно запуском вентилятора после срабатывания клапана.
Частые вопросы
