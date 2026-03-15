Снижает расход топлива: 5 автомобильных термостатов до 1000 гривен

Многим водителям приходится сталкиваться с проблемой перегрева двигателя. Или же система охлаждения начинает работать практически сразу после запуска мотора и все это признак, что самое время проверить работу термостата, или же заменить его.

Термостат в автомобиле – это не просто важная деталь, предотвращающая перегрев. Благодаря современной электронике они также могут улучшить показатели эффективности и потребления топлива автомобилем, пишет Mahle.

Как выбрать идеальный термостат для автомобиля?

Термостаты – это приборы, выполняющие одновременно множество функций: прогревают двигатель до рабочей температуры, оптимизируют эффективность, минимизируют износ компонентов и, что важно для многих водителей, уменьшают расход топлива.

Однако со временем термостаты изнашиваются – и часто застревают в открытом или закрытом положении, что приводит к перегреву двигателя, или ухудшению его работы. В таком случае следует позаботиться о техническом обслуживании, или же замене детали.

Если говорится о покупке нового термостата, следует обратить внимание на несколько важных аспектов.

Совместимость с системой охлаждения

Для того, чтобы обеспечить правильный поток охлаждающей жидкости, необходимо учесть:

форму и размер термостата;

прокладку и корпус;

посадочное место.

Также нужно проверить общую совместимость детали с вашей маркой и моделью машины, ведь разные машины могут требовать различных приборов к ним.



Термостат следует подбирать в соответствии с моделью машины

Материал

Корпуса термостатов изготавливают из различных материалов – и каждый из них имеет свои преимущества. Например, сталь – это довольно долговечный вариант, а вот пластик устойчив к коррозии.

Температурный диапазон

Температурный диапазон в термостате определяет, при каких условиях он будет открываться. И здесь выбор следует делать, ориентируясь на климатические условия в регионе. Например, в холодном климате лучше выбрать термостат с высоким температурным порогом.

Но лучшей температурой для термостата все же будет та, которую рекомендует производитель – ведь инженеры конкретного автомобиля разрабатывали двигатель для работы в конкретном температурном диапазоне, пишет Hot Rod.

Вот несколько термостатов до 1000 гривен:

Wahler на 87 градусов – идеально подходит для стабильной и точной работы системы охлаждения.

– идеально подходит для стабильной и точной работы системы охлаждения. Vernet на 80 градусов имеет диаметр тарелки 48 миллиметров, а высота термочувствительного элемента составляет 20 мм.

имеет диаметр тарелки 48 миллиметров, а высота термочувствительного элемента составляет 20 мм. AUTOMEGA – практичная деталь для обслуживания и стабильной работы двигателя, а также смежных автомобильных систем.

– практичная деталь для обслуживания и стабильной работы двигателя, а также смежных автомобильных систем. LSA на 82 градуса – надежный термостат, прошедший проверку на герметичность и температуру срабатывания клапанов.

– надежный термостат, прошедший проверку на герметичность и температуру срабатывания клапанов. EPS/Facet – термостат для легковых автомобилей, совместим со многими моделями.

Как проверить работу термостата, не снимая его с машины?

К счастью, проверить работу устройства можно вообще не снимая его. Это занимает немного времени – а диагностику нужно проводить уже после того, как мотор проработает несколько минут, чтобы стрелка датчика температуры начала отклоняться.

Для этого рукой коснитесь нижнего патрубка, ведущего к радиатору – это может достаточно четко показать работоспособность устройства.

Если нижний патрубок теплый – клапан не работает. Зато если нижний патрубок холодный, а верхний теплый – все в порядке.

Также термостат на машине можно проверить, сравнив показатели датчика температуры и нагрев нижнего патрубка. Если он нагревается до отметки 85 градусов, тогда клапан сработал. Подтвердить положительную проверку термостата можно запуском вентилятора после срабатывания клапана.

