Цитрусовые, цветочные и десертные: 5 аромадиффузоров для дома на весну

Приятный запах в доме – это важный элемент "тихой роскоши" и уютной эстетики. В то же время, выбирая аромат, стоит учесть, что он должен быть ненавязчивым и становиться приятным дополнением, а не "главным героем" в доме.

Выбор запаха для дома заключается не только в покупке самого дорогого аромадиффузора; это деликатный процесс, во время которого следует рассмотреть несколько крайне важных факторов, пишет Ideal Home.

Как выбрать запах для дома?

В выборе аромата для дома есть несколько стратегий. Первая проста: вам понадобится всего один аромадиффузор, чтобы создать постоянный базовый аромат, который будет оставаться приятным фоном.

Другой путь – это подобрать разные запахи для разных комнат в доме. Например:

прихожая – легкие цитрусовые ноты;

гостиная – цветочные акценты;

спальня – спокойные ароматы, например роза, лаванда и т.д;

ванная комната – свежие и чистые ноты;

домашний офис – травяные и зеленые ароматы.

И независимо от того, или вы решите создать один базовый аромат для дома, или поэкспериментировать с различными запахами, следует сначала разобраться, какие они вообще бывают, а также какие лучше всего подойдут для весны.



Подобрать удачный аромат для дома очень важно / Фото Pexels

Какие есть типы ароматов для дома?

Существует несколько типов ароматов, которые чаще всего используются в аромадиффузорах – впрочем, далеко не все из них являются весенними. Далее подробнее рассмотрим каждый из них.

Свежие и зеленые

Такие запахи создают ощущение чистоты, открытого пространства и природы, и именно они чаще всего бывают базовыми для дома – не только весной, но и в течение всего года, пишет Rismedia. Часто в композицию включают "озоновые" ноты – запаха воздуха после дождя.

Вот несколько других популярных компонентов:

трава;

листья;

эвкалипт;

мята;

чай.

Цитрусовые

Чаще всего цитрусовые ноты используют как верхние в сложных композициях. Они создают эффект энергии и чистоты – впрочем, могут достаточно быстро выветриваться, поэтому в идеале их стоит комбинировать с другими запахами.

Среди основных ингредиентов – лимон, бергамот, грейпфрут и апельсин.

Цветочные

К цветочным ароматам следует подходить осторожно – ведь не всегда они подходят для апреля и мая. Важно обращать внимание, что есть легкие цветочные композиции, и тяжелые – они больше напоминают классические духи.

Часто для создания запахов используют розу, жасмин, пион и цветение апельсина. В композиции они становятся сердечными нотами.

Древесные

Сандал, кедр и ветивер могут создать "глубину" в аромате и дарят определенную тихую роскошь. Для того, чтобы использовать этот запах дома весной, лучше всего совместить его с цитрусовыми или цветочными ароматами.

Десертные

Эти ароматы – об уюте и тепле, и чаще всего ассоциируются с уютными моментами. Впрочем, чрезмерное использование "десертных" аромадиффузоров может создать слишком тяжелый аромат, поэтому к этому типу композиций следует относиться с осторожностью. Чаще всего используют ноты ванили, карамели, выпечки или шоколада.

Пряные

Гвоздика, мускус, корица и амбра – это интенсивные, теплые и насыщенные ароматы, создающие яркую, вечернюю атмосферу.



Не все запахи удачны для весны / Фото Pexels

Вот несколько аромадиффузоров, которые подарят весенний уют в доме.

ERLA Home Sato "Зеленое дыхание" – идеальный вариант для апреля. Базовые ноты зеленого чая создают эффект релакса и свежести.

Bispol Musk & Citrus – композиция сочетает в себе сладкие ванильные, свежие цитрусовые и цветочные акценты.

– композиция сочетает в себе сладкие ванильные, свежие цитрусовые и цветочные акценты. Rituals The Ritual Of Mehr Fragrance имеет цитрусовый характер и подойдет для бодрых пробуждений, а также приятных вечеров в кругу друзей. Весенние ноты наполнят пространство свежестью.

Sweet Home Jasmine and Ylang – этот легкий, ненавязчивый запах подойдет и для гостиной, и для спальни и может стать базовым на весеннюю пору.

Emper Sakura Dream – цветение сакуры является настоящим символом весны. Свежая цветочная композиция хорошо подойдет для любой комнаты в доме.

Как использовать аромадиффузор максимально эффективно?

Выбрать подходящий запах – это важный, но не последний шаг. Также следует убедиться, что вы сможете избежать нескольких распространенных ошибок, пишет Better Homes & Gardens.

Вращение тростей . Независимо от того, или вы просто заменяете трости, или весь диффузор, впервые палочку следует перевернуть через несколько часов после установки, чтобы она как следует впитала масла. А после этого процесс нужно повторять по крайней мере раз в неделю или каждые несколько дней, чтобы поддерживать насыщенность аромата.

. Независимо от того, или вы просто заменяете трости, или весь диффузор, впервые палочку следует перевернуть через несколько часов после установки, чтобы она как следует впитала масла. А после этого процесс нужно повторять по крайней мере раз в неделю или каждые несколько дней, чтобы поддерживать насыщенность аромата. Ароматы, что конкурируют . Если дома стоит более, чем один диффузор, следует убедиться, что они дают достаточно пространства для дыхания. В частности, не стоит сочетать пряные ароматы с цитрусовыми.

. Если дома стоит более, чем один диффузор, следует убедиться, что они дают достаточно пространства для дыхания. В частности, не стоит сочетать пряные ароматы с цитрусовыми. Учет размера. Попытки компенсировать неправильный размер диффузора количеством тростей в нем – это неправильный путь. Всегда следует использовать полный комплект тростей, и только так насыщенность запаха и продолжительность работы диффузора будет соответствовать заявленным.

Попытки компенсировать неправильный размер диффузора количеством тростей в нем – это неправильный путь. Всегда следует использовать полный комплект тростей, и только так насыщенность запаха и продолжительность работы диффузора будет соответствовать заявленным. Размещение. Аромадиффузоры всегда следует устанавливать на открытом пространстве с хорошей циркуляцией воздуха. В то же время стоит следить, чтобы на диффузор не попадали прямые солнечные лучи.

С этими простыми советами ваш дом невероятно быстро наполнится несравненным ароматом. Но при выборе важнее всего все же ориентироваться прежде всего на собственные вкусы и предпочтения.