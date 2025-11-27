5 простых изменений, которые уменьшат счета за отопление зимой: сделайте это уже сейчас

Счета за отопление зимой могут серьезно ударить по кошельку – и, к счастью, их можно уменьшить благодаря нескольким довольно простым действиям.

Зимой на коммунальные услуги приходится тратить значительно больше денег – и многие оказываются к этому не готовы. Но вы могли и не подозревать, что именно ваши привычки влияют на то, сколько приходится платить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как уменьшить счета за отопление?

Уборка

Многие эксперты советуют не забывать об обслуживании системы отопления – иногда приходится тратить деньги, чтобы потом сэкономить. Впрочем, если к замене батарей вы не готовы, даже обычная уборка может дать невероятный результат.

В частности, следует очистить воздуховоды и фильтры, вентиляцию и кондиционирование. Тонкие фильтры следует заменять каждый сезон, а вот большие системы могут работать до 9 месяцев подряд.

Закройте окна

Большинство людей об этом не подозревают, но практически 30% тепла в доме теряется через окна. И если ваши оконные рамы старые и деформированные, самое время позаботиться о приобретении новых. Кроме того, шторы могут стать именно тем, что вам нужно, чтобы удержать тепло в комнатах.

Снизьте температуру термостата

Если вы будете снижать температуру термостата на несколько градусов примерно на 8 часов ежедневно, это поможет сэкономить до 10% годового счета за электричество. Кроме того, можно уменьшить отопление до самого низкого допустимого уровня во время, когда вас нет дома.

Используйте увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха, казалось бы, никак не связан с теплом, и на самом деле он незаменим для того, чтобы согреться. Летом большинство людей пытаются избавиться от влаги, ведь она удерживает тепло, а вот зимой ее стоит вернуть.

Влажный воздух ощущается теплее сухого, и термостат можно будет держать на значительно более низком уровне.

Не блокируйте поток воздуха

Если вы думали о том, чтобы обновить обстановку в вашем доме, ноябрь может быть лучшим месяцем для этого. Главное – убедитесь, что никакая мебель или другие вещи не перекрывают батареи и вентиляционные отверстия. Так вы обеспечите циркуляцию воздуха по всей комнате, пишет Better Homes&Gardens.

