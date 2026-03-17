Тли на капусте больше не будет: два куста цветов спасают от вредителей
- Бархатцы отпугивают вредителей капусты благодаря резкому аромату и веществам, которые выделяет их корневая система.
- Для защиты капусты достаточно посадить два куста бархатцев с разных сторон грядки вместе с капустной рассадой.
Капуста является одной из самых распространенных культур на огороде, но получить хороший урожай мешают вредители. Вместо химии можно обратить внимание на простое решение - посадку растений, которые способны отпугнуть паразитов.
Капусту часто атакуют гусеницы, тля и слизни, пишут "Хорошие новости". Некоторые огородники сразу покупают химические средства для опрыскивания, однако вместо них можно посадить на грядке два куста бархатцев.
Как бархатцы защищают капусту от вредителей?
Бархатцы имеют резкий аромат, который отпугивает насекомых и вредителей, заставляя их держаться подальше от капусты. Впрочем, преимущество бархатцев скрывается не только в запахе.
Корневая система цветов выделяет в почву вещества, которые отпугивают нематод и других подземных вредителей. Таким образом растение защищает капусту не только сверху, но и под землей.
Бархатцы защищают капусту от вредителей / Фото Pinterest
Засаживать бархатцами весь огород не нужно. Достаточно лишь посадить 2 куста с разных сторон грядки. Этого будет вполне достаточно, чтобы создать защитный эффект. Для посадки на грядке стоит выбирать низкорослые бархатцы, которые имеют сильный аромат и не затеняют овощи.
Высаживать цветы рекомендуется одновременно с капустной рассадой. Таким образом вы обеспечите защиту растениям сразу, как только они попадут в открытый грунт. Такое соседство поможет сохранить хороший урожай, без использования никакой химии.
Когда сеять капусту на рассаду?
Садовница с ютуб-канала "Дом и приусадебный участок" советует сеять капусту с учетом сорта и климатических условий: ранние сорта высеваются с конца марта, среднеспелые – в мае, а поздние – с конца марта до середины апреля.
Цветную капусту высевают с начала марта до середины апреля, брокколи – каждые 3 недели, чтобы постоянно получать урожай. При выборе готовой рассады важно учитывать форму листьев, длину стебля и корневую систему.
Что еще стоит знать дачникам?
Весной пионы нуждаются в уборке старых листьев и рыхления земли для лучшего доступа кислорода к корням.
Посадка рядом с яблоней растений, таких как клевер, петрушка, лук-шнитт, тысячелистник, фенхель, бархатцы и настурции, может значительно улучшить урожай и защитить от вредителей.
