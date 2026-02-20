Листья монстеры желтеют не просто так: узнайте причины и способы спасения
- Пожелтение листьев монстеры может быть вызвано чрезмерным поливом, недостатком влаги, недостаточным освещением или вредителями.
- Поврежденные листья следует обрезать, а растение пересадить в свежий субстрат, если проблема не исчезает после изменения ухода.
Монстера – красивое тропическое растение, которое способно прекрасно расти в домашних условиях. Однако порой вазоны реагируют на нарушение ухода пожелтением листьев. Это является первым признаком, что растение переживает стресс.
Чтобы предотвратить серьезные последствия, нужно вовремя выяснить причину, пишет Martha Stewart.
Читайте также Почему орхидея не цветет: чем подкормить и вернуть ей силы
Почему у монстеры желтеют листья?
Чрезмерный полив
Часто проблема связана с переувлажнением почвы. Растение загнивает, если субстрат постоянно мокрый, а корни не получают кислород. Из-за этого листья могут начать постепенно желтеть и терять упругость. Перед поливом стоит проверить влажность почвы на глубине нескольких сантиметров и дать верхнему слою просохнуть наполовину.
Недостаток влаги
Монстера легче переносит кратковременную засуху, а длительный дефицит воды может вредить. Если края листьев подсыхают и становятся ломкими, то желтизна сопровождается сухостью. Именно поэтому стоит пересмотреть режим полива. Специалисты советуют использовать отстоянную или фильтрованную воду комнатной температуры.
Недостаток влаги может повлиять на пожелтение листьев / Фото Pexels
Недостаточное освещение
Монстера нуждается в ярком рассеянном свете. В затененном месте побеги вытягиваются, листья становятся мельче и могут желтеть. В то же время прямые солнечные лучи способны вызвать ожоги. Нужно выбрать хорошо освещенный участок без прямого солнца или использовать дополнительную подсветку.
Вредители
Пожелтение порой могут вызвать насекомые. Признаками могут быть светлые или серебристые полосы, черные точки или даже деформация молодых листьев. В таком случае стоит изолировать растение, промыть листья и обработать их специальным средством от вредителей. Через пару недель процедуру придется повторить.
Нужно ли удалять желтые листья?
Поврежденные листья лучше постепенно обрезать, чтобы растение не тратило ресурсы на их поддержку. Для этого нужно воспользоваться острым инструментом, срезать листок у основания так, чтобы не травмировать стебель. Если желтизна не исчезнет даже после смены ухода – тогда стоит проверить корни. А если есть подгнившие участки, то их надо удалить и пересадить растение в свежий дренированный субстрат.
Для быстрого роста монстеры зимой ее нужно поставить возле южного окна для максимального естественного освещения, пишет Express. Если южного окна нет, следует использовать специальные лампы для продления светового дня, и обеспечить температуру не ниже 18 градусов.
Что еще надо знать об уходе за растениями?
Для улучшения роста замиокулькаса можно использовать активированный уголь, который помогает избежать излишней влаги и уменьшает риск гниения корневища.
Основной причиной отсутствия цветения спатифиллума является недостаточное освещение; растению требуется яркий, но непрямой свет.
Частые вопросы
Какие основные причины пожелтения листьев у монстеры?
Основными причинами пожелтения листьев у монстеры являются чрезмерный полив, недостаток влаги, недостаточное освещение и вредители.
Почему чрезмерный полив может вызвать пожелтение листьев у монстеры?
Чрезмерный полив приводит к переувлажнению почвы, что приводит к загниванию растения - корни не получают кислород, и листья могут начать желтеть и терять упругость.
Какой уход рекомендуется для быстрого роста монстеры зимой?
Для быстрого роста монстеры зимой ее нужно поставить возле южного окна для максимального естественного освещения или использовать специальные лампы для продления светового дня, обеспечивая температуру не ниже 18 градусов.