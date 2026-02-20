Листья монстеры желтеют не просто так: узнайте причины и способы спасения

Монстера – красивое тропическое растение, которое способно прекрасно расти в домашних условиях. Однако порой вазоны реагируют на нарушение ухода пожелтением листьев. Это является первым признаком, что растение переживает стресс.

Чтобы предотвратить серьезные последствия, нужно вовремя выяснить причину, пишет Martha Stewart.

Почему у монстеры желтеют листья?

Чрезмерный полив

Часто проблема связана с переувлажнением почвы. Растение загнивает, если субстрат постоянно мокрый, а корни не получают кислород. Из-за этого листья могут начать постепенно желтеть и терять упругость. Перед поливом стоит проверить влажность почвы на глубине нескольких сантиметров и дать верхнему слою просохнуть наполовину.

Недостаток влаги

Монстера легче переносит кратковременную засуху, а длительный дефицит воды может вредить. Если края листьев подсыхают и становятся ломкими, то желтизна сопровождается сухостью. Именно поэтому стоит пересмотреть режим полива. Специалисты советуют использовать отстоянную или фильтрованную воду комнатной температуры.



Недостаток влаги может повлиять на пожелтение листьев / Фото Pexels

Недостаточное освещение

Монстера нуждается в ярком рассеянном свете. В затененном месте побеги вытягиваются, листья становятся мельче и могут желтеть. В то же время прямые солнечные лучи способны вызвать ожоги. Нужно выбрать хорошо освещенный участок без прямого солнца или использовать дополнительную подсветку.

Вредители

Пожелтение порой могут вызвать насекомые. Признаками могут быть светлые или серебристые полосы, черные точки или даже деформация молодых листьев. В таком случае стоит изолировать растение, промыть листья и обработать их специальным средством от вредителей. Через пару недель процедуру придется повторить.

Нужно ли удалять желтые листья?

Поврежденные листья лучше постепенно обрезать, чтобы растение не тратило ресурсы на их поддержку. Для этого нужно воспользоваться острым инструментом, срезать листок у основания так, чтобы не травмировать стебель. Если желтизна не исчезнет даже после смены ухода – тогда стоит проверить корни. А если есть подгнившие участки, то их надо удалить и пересадить растение в свежий дренированный субстрат.

Для быстрого роста монстеры зимой ее нужно поставить возле южного окна для максимального естественного освещения, пишет Express. Если южного окна нет, следует использовать специальные лампы для продления светового дня, и обеспечить температуру не ниже 18 градусов.

Что еще надо знать об уходе за растениями?