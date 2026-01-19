Как согреться дома без отопления: будет тепло даже в самые сильные морозы

Отключение света приводит к постепенному охлаждению квартиры, поскольку чугунные батареи очень быстро остывают. Во время отсутствия света жилье обогреть крайне трудно, но возможно. Есть несколько методов, которые стоит принять во внимание украинцам.

Практические способы согреть помещение в экстренных условиях, помогут сохранить комфорт даже в самые сильные морозы, пишет 24 Канал со ссылкой на Forge & Flame.

Как согреться в холодном доме?

Дровяные печи

Печь на дровах – один из лучших вариантов автономного отопления. Ею можно обогревать отдельные зоны в доме, без использования электричества. Некоторые печи даже позволяют готовить или подогревать пищу.

Газовые обогреватели

Обогреватель на газе способен стать в сильные морозы резервным источником тепла. Они компактные, но требуют соблюдения правил безопасности. Их можно использовать только при качественной вентиляции и при наличии датчика угарного газа.



Способы обогрева помещения / Фото Freepik

Генераторы

Резервный генератор способен питать бытовые приборы или обогреватели, однако использовать его следует только в доме, а устанавливать со специалистом. При постоянных отключениях света, генератор поможет сохранить теплой хотя бы одну комнату.

Качественная теплая одежда

Поддерживать комфортную температуру тела поможет качественная одежда из шерсти или флиса. Также стоит использовать грелки для рук или ног, потому что именно конечности мерзнут в первую очередь при длительном отключении света.

Как еще обогреть жилье зимой?

Согреться в холодной квартире можно благодаря стелению ковров на пол и герметизации окон, пишет Cielo WiGle. Также рекомендуется блокировать сквозняки, включать духовку для распространения тепла и увлажнять воздух.. Сухой воздух кажется холодным и пересушивает кожу, поэтому стоит использовать увлажнитель, чтобы пространство в комнате стало мягче.

Как еще сохранить тепло?