Как освежить шторы без стирки: 3 лайфхака без съема с карнизов

Очистка штор может показаться сложной задачей, особенно если их сложно снимать с реек и колец. Для точечного удаления загрязнений достаточно моющего средства или влажной тряпки, но иногда ткань требует более тщательного ухода.

Эксперты советуют чистить шторы четыре раза в год, пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home. Это поможет предотвратить появление плесени, сохранить чистоту воздуха и избежать накопления пыли, аллергенов и бактерий, которые оседают в складках ткани.

Читайте также Зачем зимой открывать дверь в спальне: неожиданный ответ

Почистить шторы можно прямо на месте, поэтому предлагаем 3 простых способа, которые легко повторить.

Как освежить шторы без стирки?

Использование пароочистителя

Нужно лишь провести пароочистителем по шторам. Пар поможет продезинфицировать ткань, удалить запахи и рассмотреть складки. Можно это делать компактным ручным вариантом или большим прибором. Первый и второй девайс одинаково освежит шторы.

До речі, знайти пароочисники чи пилососи за найкращими цінами можна на Prom. А ще засби для миття, штори, текстиль і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Пылесос с мягкой щеткой

Благодаря ему удастся удалить пыль, шерсть животных и другие загрязнения, накопившиеся на ткани. Эксперт Барбара Стерн советует прибегать к такой очистке хоть каждую неделю. Если пылесос большой и вертикальный, то можно использовать ручной, чтобы добраться до всех участков штор без их снятия.



Шторы можно легко очистить / Фото Pexels

Столовый уксус

Благодаря обычному уксусу можно очистить и дезинфицировать ткань. Его можно развести в воде и распылить на шторы с помощью пульверизатора, а потом дать высохнуть естественным путем. Уксус нейтрализует запахи, а регулярная циркуляция воздуха без использования освежителя, поможет избежать повторного оседания неприятных ароматов. Эти простые методы позволят поддерживать шторы чистыми и свежими без лишних хлопот.

Издание Southern Living пишет, что если на шторах появилось пятно, то достаточно лишь нанести на ткань небольшое количество моющего средства для мытья посуды. Осторожно промокните участок влажной тряпкой и потрите, пока пятно не исчезнет.

Какие еще лайфхаки надо знать?