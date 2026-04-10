Как подобрать тональный крем к типу кожи: важные нюансы

Тональный крем – настоящая основа макияжа, и удачно подобранный оттенок может определить, насколько удачно будет выглядеть весь образ. Но это точно не единственное, на что стоит обращать внимание.

Выбирая новый тональный крем, растеряться очень легко, ведь приходится учитывать так много факторов – тип кожи, а затем и тонального крема, тон, подтон, ингредиенты и т.д., пишет Vogue.

Интересно Не спешите вырывать: почему чистотел на огороде – это не сорняк, а сокровище

И всего несколько советов помогут легко выбрать идеальный вариант.

Как подобрать тональный крем к типу кожи?

Перед тем как вы начнете пересматривать десятки различных кремов, нужно разобраться с самым важным – определить ваш тип кожи. Ведь от него зависит и тип крема, что нужно выбрать, и его ингредиенты.

Итак, вот какие типы кожи бывают, пишет дерматолог Лорен Замборски:

сухая – она шелушится, часто становится липкой и матовой. Для нее нужна гиалуроновая кислота – тогда кожа будет лучше поглощать влагу и сиять.

жирная – на ней легко заметить блеск, а также она часто склонна к акне. Следует искать тональный крем на водной основе, или качественную матирующую формулу;

комбинированная – в этом случае на лице есть и сухие, и жирные участки: обычно "Т-зона" жирная, а вот скулы сухие.

чувствительная кожа – она часто краснеет, чешется, склонна к аллергическим реакциям на различные элементы. К выбору тональной основы для нее стоит относиться особенно внимательно.

После того как вы определились со своим типом кожи, следует обратить внимание на ряд факторов, что помогут хорошо подобрать крем.



Тональный крем следует подбирать к типу кожи / Фото Shutterstock

Тип тональной основы

Многие люди привыкли к обычному тональному крему в тюбике – и это точно не единственный вариант, что сейчас есть на рынке. И для разных типов кожи следует подбирать соответствующий тип косметики.

Жидкие тональные кремы . Универсальный вариант для разных типов кожи.

Пудровая основа – лучший вариант для жирной и комбинированной кожи, что может обеспечить матовое покрытие среднего или высокого уровня.

Тональный крем-стик - это очень удобный вариант – чрезвычайно удобный, если часто приходится делать макияж вне дома. В зависимости от основы, может подходить для разных типов кожи.

Кремовая основа – насыщенная формула для увлажнения идеально подходит для сухой и комбинированной кожи.

– насыщенная формула для увлажнения идеально подходит для сухой и комбинированной кожи. Тонированный увлажняющий BB/CC крем с тонирующим эффектом – легкие и почти прозрачные формулы идеально подходят для людей с чувствительной кожей. Они дают минимальное покрытие, но обеспечивают определенную поддержку и уход.

Ингредиенты

Перед покупкой тонального крема следует обязательно просмотреть список ингредиентов – ведь они влияют на то, как именно косметика будет ощущаться на вашем лице. Неудачно подобранный по составу крем может только навредить и испортить макияж.

Как подобрать подходящий цвет тонального крема?

Многие люди, что подбирают тональный крем, допускают ошибку именно на этом этапе – ведь они ориентируются только на тон кожи, и совсем забывают о подтоне.

Тон кожи – это цвет, что видно на поверхности. И с ним все просто – есть светлый, средний и насыщенный. А вот с подтоном уже несколько сложнее, ведь это слабый, едва заметный оттенок под поверхностью кожи.

Существует три основных вида подтонов – теплый, холодный и нейтральный, пишет Allure.

Если ваша кожа розовая, красноватая или голубая – это холодный подтон. Желтый, персиковый и золотистый оттенки свидетельствуют о теплом подтоне. А вот сочетание обоих означает нейтральный подтон.

Вот несколько способов определить свой подтон, если вы в нем еще не совсем уверены.

Посмотрите на запястья при естественном освещении . Ваши вены имеют скорее голубой или зеленый цвет? Если они голубые или фиолетовые – это холодные оттенки кожи. Люди с теплым подтоном будут иметь зеленоватые вены.

Приложите чистый лист бумаги к лицу . Какой цвет ваша кожа имеет на фоне белого? Если это оттенок, ближе к желтому, вероятно, вы имеете теплый подтон. Если же цвет приближается к розовому – холодный.

Золото или серебро. Эта концепция уже немного устарела и более субъективная, но порой помогает. Золото обычно лучше дополняет теплые оттенки, а серебро – холодные.

Оттенок кожи может меняться в зависимости от времени года из-за воздействия солнца, а вот подтон остается неизменным, поэтому определить его правильно действительно важно.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как выбрать идеальные духи на весну.