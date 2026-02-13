Молнию на курице заменять не нужно: вот что делать, если она заедает

Сломанная молния на куртке может сделать весь предмет одежды бесполезным – ведь так куртка не будет защищать вас как следует от зимних холодов.

К счастью, вы можете не тратить немало денег на ремонт молнии, ведь ее можно исправить дома с минимальными усилиями, пишет The Spruce.

Как отремонтировать молнию дома?

Когда молния срывается с рейки, или начинает расходиться, обычно ситуацию можно исправить, просто осторожно двигая бегунок вверх и вниз по рейке. Но иногда нужно прибегнуть к другим методам – например, с применением иглы или булавки.

Итак, если молния не работает, вам нужно взять плоскогубцы и ими взяться за нижний ограничитель на молнии – небольшую металлическую или пластиковую пластинку, что ограничивает молнию снизу, а потом снять его.

Сохраните ограничитель, если он металлический – ведь впоследствии его нужно будет вернуть его на место. После этого переместите бегунок молнии вниз, под последние зубцы. Выровняйте зубцы молнии так, чтобы они плавно сцеплялись.

Если в каком-то месте возникает проблема, обозначьте его иголкой. После этого передвиньте бегунок к верху молнии, закрывая как можно больше зубцов. Последний шаг – ограничитель нужно пришить или прикрепить обратно к молнии.

Что делать, если молния зажевала ткань?

Случается и такое, что молния "зажевывает" ткань под ней и поэтому застревает. К счастью, исправить эту проблему даже проще. Основное правило одно – не применяйте силу, ведь это только усугубит ситуацию, пишет Martha Stewart.

Вместо этого схватите ткань под бегунком и медленно сдвиньте язычок вверх или вниз, чтобы разблокировать его. Также можно использовать смазку – например, вазелин. Это поможет разблокировать молнию даже проще.

