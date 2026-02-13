Молнию на курице заменять не нужно: вот что делать, если она заедает
- Отремонтировать молнию на куртке можно дома, двигая бегунок и используя плоскогубцы для снятия ограничителя.
- Если молния зажевала ткань, не применяйте силу, а медленно подвиньте язычок; смазка, как вазелин, может помочь.
Сломанная молния на куртке может сделать весь предмет одежды бесполезным – ведь так куртка не будет защищать вас как следует от зимних холодов.
К счастью, вы можете не тратить немало денег на ремонт молнии, ведь ее можно исправить дома с минимальными усилиями, пишет The Spruce.
Как отремонтировать молнию дома?
Когда молния срывается с рейки, или начинает расходиться, обычно ситуацию можно исправить, просто осторожно двигая бегунок вверх и вниз по рейке. Но иногда нужно прибегнуть к другим методам – например, с применением иглы или булавки.
Итак, если молния не работает, вам нужно взять плоскогубцы и ими взяться за нижний ограничитель на молнии – небольшую металлическую или пластиковую пластинку, что ограничивает молнию снизу, а потом снять его.
Сохраните ограничитель, если он металлический – ведь впоследствии его нужно будет вернуть его на место. После этого переместите бегунок молнии вниз, под последние зубцы. Выровняйте зубцы молнии так, чтобы они плавно сцеплялись.
Если в каком-то месте возникает проблема, обозначьте его иголкой. После этого передвиньте бегунок к верху молнии, закрывая как можно больше зубцов. Последний шаг – ограничитель нужно пришить или прикрепить обратно к молнии.
Что делать, если молния зажевала ткань?
Случается и такое, что молния "зажевывает" ткань под ней и поэтому застревает. К счастью, исправить эту проблему даже проще. Основное правило одно – не применяйте силу, ведь это только усугубит ситуацию, пишет Martha Stewart.
Вместо этого схватите ткань под бегунком и медленно сдвиньте язычок вверх или вниз, чтобы разблокировать его. Также можно использовать смазку – например, вазелин. Это поможет разблокировать молнию даже проще.
Какие еще лайфхаки для дома нужно знать?
Если свитер потерял мягкость и гладкость, избавиться от катышков на нем на самом деле можно очень легко благодаря элементарному лайфхаку.
А если свежевыстиранная одежда плохо пахнет, вероятно, вы допускаете несколько элементарных ошибок во время стирки.
