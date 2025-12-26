Пригоревшие кастрюли и сковородки будут как новые: как отчистить застарелую грязь за копейки
- Кофейная гуща может использоваться для очистки кастрюль и сковородок, ее зернистая структура помогает удалить грязь без повреждения покрытия.
- Для эффективной очистки слива рекомендуется использовать соду, уксус и моющее средство для растворения жира.
Отчистить застарелую грязь с кастрюли или сковородки – задачка "со звездочкой". Обычно в ход идут металлические губки и агрессивные моющие средства, которые могут испортить покрытие посуды. Впрочем, существует простой и экологичный лайфхак, который поможет вернуть блеск даже сильно загрязненным поверхностям.
Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.
Как применять кофейную гущу?
- Прежде всего, дайте посуде полностью остыть. Специалисты предостерегают: не стоит лить холодную воду на горячую кастрюлю или сковородку, ведь это может привести к деформации или повреждению покрытия.
- После охлаждения налейте в посуду теплую воду и оставьте на 15 – 30 минут, чтобы пригоревшие остатки размякли.
- Далее добавьте 2 – 3 столовые ложки кофейной гущи – подойдет как свежая, так и слегка подсушенная.
По совету издания Food Republic, очистку стоит проводить мягкой губкой, щеткой или обычной тряпкой, двигаясь круговыми движениями. Сильного давления не нужно: зернистая структура гущи сделает основную работу за вас.
После этого тщательно промойте кастрюлю или сковородку теплой водой и вымойте ее обычным средством для мытья посуды. Если нагар оказался слишком стойким, процедуру можно повторить или оставить кофейную гущу с небольшим количеством воды на дне посуды на несколько часов.
Если кофейная гуща не помогла?
В сложных случаях эксперты советуют совместить кофейную гущу с небольшим количеством пищевой соды. Такой дуэт эффективно справляется даже со старыми загрязнениями, не повреждая поверхность. Кофейная гуща действует как натуральный абразив – она хорошо удаляет пригоревшие остатки пищи, не царапая посуду, в отличие от металлических мочалок.
Какое средство почистит слив за секунды?
Для эффективного очистки слива эксперты рекомендуют использовать соду, уксус и моющее средство, которое растворяет жировые отложения.
Чистить слив стоит минимум раз в две недели, чтобы избежать больших накоплений жира и грязи.