Пригоревшие кастрюли и сковородки будут как новые: как отчистить застарелую грязь за копейки

Отчистить застарелую грязь с кастрюли или сковородки – задачка "со звездочкой". Обычно в ход идут металлические губки и агрессивные моющие средства, которые могут испортить покрытие посуды. Впрочем, существует простой и экологичный лайфхак, который поможет вернуть блеск даже сильно загрязненным поверхностям.

Для этого понадобится обычная кофейная гуща. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Better Homes & Gardens.

Смотрите также Известковый налет исчезнет из крана и унитаза: проверенные бабушкины методы

Как применять кофейную гущу?

Прежде всего, дайте посуде полностью остыть. Специалисты предостерегают: не стоит лить холодную воду на горячую кастрюлю или сковородку, ведь это может привести к деформации или повреждению покрытия. После охлаждения налейте в посуду теплую воду и оставьте на 15 – 30 минут, чтобы пригоревшие остатки размякли. Далее добавьте 2 – 3 столовые ложки кофейной гущи – подойдет как свежая, так и слегка подсушенная.

До речі, знайти кавомолки, м'які губки для миття посуду або екологічні мийні засоби за найкращими цінами можна на Prom. А ще там є щітки для кухні, серветки з мікрофібри, органайзери та купа корисних товарів для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

По совету издания Food Republic, очистку стоит проводить мягкой губкой, щеткой или обычной тряпкой, двигаясь круговыми движениями. Сильного давления не нужно: зернистая структура гущи сделает основную работу за вас.

После этого тщательно промойте кастрюлю или сковородку теплой водой и вымойте ее обычным средством для мытья посуды. Если нагар оказался слишком стойким, процедуру можно повторить или оставить кофейную гущу с небольшим количеством воды на дне посуды на несколько часов.



Как отчистить застарелую грязь за копейки / Фото Unsplash

Если кофейная гуща не помогла?

В сложных случаях эксперты советуют совместить кофейную гущу с небольшим количеством пищевой соды. Такой дуэт эффективно справляется даже со старыми загрязнениями, не повреждая поверхность. Кофейная гуща действует как натуральный абразив – она хорошо удаляет пригоревшие остатки пищи, не царапая посуду, в отличие от металлических мочалок.

Какое средство почистит слив за секунды?