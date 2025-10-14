Хозяйки любят использовать альтернативные методы в уборке. Один из них заключается в том, что в унитаз нужно залить сладкую газировку, которая способна заменить дорогостоящие химические средства.

Ни для кого не секрет, что кока-кола является мощным средством для очистки стойкого налета, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Хозяйки неоднократно убеждались в действенности воды, которая действительно поражает результатом.

Как сладкая вода отчищает налет?

Вливание кока-колы в унитаз может помочь удалить минеральные отложения, не используя отбеливатель. Именно эта сладкая вода дешевле и не такая вредная, как химикаты, которые обещают вывести налет. Использование способно улучшить внешний вид унитаза и удалить поверхностные пятна.

Для очистки налета понадобится 0,5 литровая бутылка воды и ершик для туалета. Сначала налейте жидкость по внутреннему краю унитаза так, чтобы жидкость покрыла всю поверхность – особенно участки с заметными пятнами и известковым налетом.



Газированная вода выводит грязь из унитаза / Фото Pexels

Далее надо оставить газированную воду на один час или на ночь (для стойких пятен). За это время кислота расщепит все минеральные отложения и грязь. После указанного времени все надо тщательно почистить туалетным ершиком.

Если на сиденье или поверхности унитаза заметны брызги от воды, тогда протрите все влажной тряпкой, чтобы избежать липкости.

Также для удаления известкового налета с унитаза можно использовать раствор соды и уксуса или лимонную кислоту, пишет Good Housekeeping. Если же растворы не справятся, тогда можно воспользоваться еще стиральным порошком.

Как отчистить плесень в туалете?