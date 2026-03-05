Грозди не поместятся в руке: что делать с виноградом каждый месяц весны

В начале весны дачники уже начинают ухаживать за виноградом. От правильно проделанной работы зависит будущий урожай, поэтому среди важнейших дел – укрепление лозы и создание условий для обильного плодоношения летом.

Если температура не опускается ниже 5 градусов мороза, то зимнее укрытие с винограда уже можно забирать, пишет Rivne Media. Иногда на лозе могут быть повреждения, поэтому их обработают специальной пастой. А вот за плесень после зимовки беспокоиться не стоит – на свежем воздухе она исчезнет сама.

Что сделать с виноградом в марте?

Обрезка винограда

Морозостойкие сорта можно обрезать в марте, а все остальные – в апреле. Дачники сначала удаляют порослевые вертикальные побеги с прошлого года, а также поломанные, больные, тонкие, старые, слишком толстые или сухие ветви. Для работы нужно использовать острый и продезинфицированный инструмент.

Защита от болезней и вредителей

Весной виноград стоит обработать от болезней и вредителей. Первую процедуру проводят в начале сезона, во время подвязывания лозы, используя 3% раствор медного купороса. Средство поможет защитить растение от вредных насекомых.

Когда начнутся формироваться почки – надо проводить вторую обработку. Для этого применяют уже готовые растворы, которые помогают предотвратить развитие различных болезней.

Третий этап защиты следует проводить в фазе появления 3 – 5 листочков. В этот период садоводы используют препараты "Алиот" или "Фитоверм", которые помогают уберечь виноград от виноградного клеща.

Весенние подкормки

Чтобы получить хороший урожай, виноград нужно подкармливать. Первую подкормку дачники проводят на этапе набухания почек.

Для этого используют минерально-азотный комплекс, в состав которого входят суперфосфат, калий и мочевина – по 60 граммов каждого компонента. Их разводят в 50 литрах воды. Также дачники еще используют 5% раствор птичьего помета.

Вторая подкормка приходится на начало периода цветения. В это время рекомендуется применять для винограда удобрение из суперфосфата и сернокислого калия. Для приготовления раствора нужно смешать 50 граммов карбида и 60 граммов суперфосфата в 10 литрах воды, после чего обрабатывают им растение.



Правильный уход за виноградом увеличит урожай / Фото Pinterest

Расширение виноградника

Май – удачный период для обновления или расширения виноградника. В это время можно высаживать новые саженцы. Во время посадки важно учесть температуру почвы. Она должна быть не ниже +10 градусов тепла.

Если придерживаться всех этих правил, то растение будет хорошо развиваться, а затем сможет порадовать хорошим урожаем.

