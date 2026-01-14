По рулону на окно, и в доме станет теплее за минуту: способ, который стоит копейки

Погода за окном уже несколько недель радует снегом, но вместе с ним приходит и мороз, который может существенно снизить температуру в доме.

Даже в современной квартире самым слабым местом во время морозов являются окна. Стеклопакеты, даже пластиковые, имеют микропротяги, которые и приводят к похолоданию во всей квартире. К счастью, исправить это можно достаточно просто благодаря нескольким рулонам теплоотражателя, или фольгированного изолона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lens Of James.

Как именно теплоотражатель помогает согреть дом?

Теплоотражатели часто используются в машинах летом, чтобы удерживать тепло снаружи и не пропускать его внутрь автомобиля. Впрочем, зимой они также будут не менее полезными. На самом деле одного рулона фольгированного изолона на окно хватит, чтобы повысить температуру в доме примерно на 3 градуса.

Для того, чтобы метод работал лучше, нужно разрезать полотно по ширине подоконника и положить его так, чтобы край заходил под раму, а другой – свободно свисал над батареей. Это нужно для того, чтобы создать дополнительную воздушную камеру и направить все тепло внутрь помещения.

Кроме того, рулон защищает ваши окна от сквозняков, а ваш дом – от чрезмерного холода.

Как еще можно согреть дом без затрат?

Использование теплоотражателя – это далеко не единственный способ, которым вы можете воспользоваться, пишет Southern Living.

Переведите жалюзи в режим обогрева

Ваши жалюзи, оказывается, могут стать довольно простым способом обогреть дом. Все, что нужно сделать – это менять режим жалюзи в течение дня. Когда светит солнце, держите их открытыми, чтобы солнечный свет попадал внутрь и обеспечивал пассивный подогрев. А вот уже вечером жалюзи нужно надежно закрыть, чтобы защитить дом от сквозняков и потери тепла.

Это создает дополнительный тепловой барьер, что может уменьшить потерю тепла.

Загерметизируйте все сквозняки

Кроме неэффективной изоляции окон и дверей, именно сквозняки являются одной из причин холода в доме. Для того, чтобы избавиться от проблемы, вы можете использовать достаточно дешевый герметик.

Флисовое постельное белье

Многие об этом не задумываются, но с приходом зимы вы можете позаботиться о покупке отдельного постельного белья из более теплого материала. И флис является идеальным выбором для многих, ведь он не только прекрасно удерживает тепло, но и является относительно недорогим.

Расстелите ковры

Если у вас дома деревянный или плиточный пол, вы уже хорошо знаете, насколько холодным он может быть. И тепло от ваших батарей теряется на то, чтобы обогреть его. Для того, чтобы избежать этой проблемы, попробуйте покрыть максимальную площадь пола коврами.

Какие еще зимние лайфхаки стоит знать?