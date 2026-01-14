По рулону на окно, и в доме станет теплее за минуту: способ, который стоит копейки
- Использование фольгированного изолона на окнах может повысить температуру в доме примерно на 3 градуса.
- Другие способы согреть дом включают использование жалюзи в режиме обогрева, герметизацию сквозняков, флисовое постельное белье и расстилание ковров.
Погода за окном уже несколько недель радует снегом, но вместе с ним приходит и мороз, который может существенно снизить температуру в доме.
Даже в современной квартире самым слабым местом во время морозов являются окна. Стеклопакеты, даже пластиковые, имеют микропротяги, которые и приводят к похолоданию во всей квартире. К счастью, исправить это можно достаточно просто благодаря нескольким рулонам теплоотражателя, или фольгированного изолона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Lens Of James.
Как именно теплоотражатель помогает согреть дом?
Теплоотражатели часто используются в машинах летом, чтобы удерживать тепло снаружи и не пропускать его внутрь автомобиля. Впрочем, зимой они также будут не менее полезными. На самом деле одного рулона фольгированного изолона на окно хватит, чтобы повысить температуру в доме примерно на 3 градуса.
Для того, чтобы метод работал лучше, нужно разрезать полотно по ширине подоконника и положить его так, чтобы край заходил под раму, а другой – свободно свисал над батареей. Это нужно для того, чтобы создать дополнительную воздушную камеру и направить все тепло внутрь помещения.
Кроме того, рулон защищает ваши окна от сквозняков, а ваш дом – от чрезмерного холода.
Как еще можно согреть дом без затрат?
Использование теплоотражателя – это далеко не единственный способ, которым вы можете воспользоваться, пишет Southern Living.
Переведите жалюзи в режим обогрева
Ваши жалюзи, оказывается, могут стать довольно простым способом обогреть дом. Все, что нужно сделать – это менять режим жалюзи в течение дня. Когда светит солнце, держите их открытыми, чтобы солнечный свет попадал внутрь и обеспечивал пассивный подогрев. А вот уже вечером жалюзи нужно надежно закрыть, чтобы защитить дом от сквозняков и потери тепла.
Это создает дополнительный тепловой барьер, что может уменьшить потерю тепла.
Загерметизируйте все сквозняки
Кроме неэффективной изоляции окон и дверей, именно сквозняки являются одной из причин холода в доме. Для того, чтобы избавиться от проблемы, вы можете использовать достаточно дешевый герметик.
Флисовое постельное белье
Многие об этом не задумываются, но с приходом зимы вы можете позаботиться о покупке отдельного постельного белья из более теплого материала. И флис является идеальным выбором для многих, ведь он не только прекрасно удерживает тепло, но и является относительно недорогим.
Расстелите ковры
Если у вас дома деревянный или плиточный пол, вы уже хорошо знаете, насколько холодным он может быть. И тепло от ваших батарей теряется на то, чтобы обогреть его. Для того, чтобы избежать этой проблемы, попробуйте покрыть максимальную площадь пола коврами.
Какие еще зимние лайфхаки стоит знать?
Не все хозяева знают, нужно ли проветривать дом зимой – и практически все делают распространенную ошибку.
А вот для того, чтобы ноги не мерзли в мороз, нужно просто добавить в каждый ботинок по две горошинки черного перца. Как работает этот удивительный лайфхак, мы уже рассказывали ранее.
Частые вопросы
Почему окна являются самым слабым местом во время морозов в квартире?
Даже современные стеклопакеты, включая пластиковые, имеют микропротяги, которые приводят к похолоданию во всей квартире.
Как теплоотражатель может помочь согреть дом зимой?
Теплоотражатели могут повысить температуру в доме примерно на 3 градуса. Для этого полотно нужно разрезать по ширине подоконника и разместить так, чтобы край заходил под раму, а другой - свободно свисал над батареей.
Какие еще способы существуют для согревания дома без затрат?
Можно использовать жалюзи для пассивного обогрева, загерметизировать сквозняки, применить флисовое постельное белье и расстелить ковры на полу.