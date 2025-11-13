Это не уксус: чем вывести затхлый запах с полотенец – удивятся все

После частого использования полотенца воняют затхлостью. Ими не достаточно приятно пользоваться, а еще кроме запаха они жесткие. Вернуть им пушистость и хороший аромат довольно просто.

После стирки мы ожидаем свежие и мягкие полотенца, но часто вместо этого чувствуем затхлый запах, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем вывести затхлый запах полотенец?

Главной причиной плохого запаха является моющее средство, которое не полностью вымывается из ткани. Когда остатки порошка оседают в волокнах, то создают тонкую пленку, что удерживает влагу и пот.

Именно это и провоцирует неприятный запах. Также полотенца пахнут сыростью, если их вовремя не просушить.

Большинство из нас уже знают, что можно добавить полстакана соды к стирке или уксуса, чтобы нейтрализовать запах, но все боятся, что на полотенцах останется резкий аромат. В таком случае можно прибегнуть к альтернативе – попробуйте масло чайного дерева.



Запах полотенец можно заметно улучшить / Фото Pexels

Ароматное масло можно приобрести в аптеке или любом магазине. Нужно несколько капель средства добавить во время стирки. Масло способно уничтожить бактерии благодаря естественным антибактериальным свойствам. Сушка на открытом воздухе на солнце освежает ткань и естественно ее обеззараживает.

Полотенца являются магнитом для бактерий, поскольку сохраняют влагу и долго высыхают в ванной комнате. А еще они постоянно впитывают микробы с нашей кожи после каждого использования. Регулярная стирка с эфирным маслом поможет полотенцам снова стать свежими.

На стирке вещей можно заметно сэкономить, пишет City Magazine. Для ежедневной стирки используйте температуру 30 градусов. Более низкая температура меньше нагревает воду, поэтому и расходы будут меньше. Если же на вашей стиральной машинке есть экологические программы, то лучше ими воспользоваться. Они дольше стирают одежду, но используют гораздо меньше энергии.

Какие надо знать лайфхаки о стирке?