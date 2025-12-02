Забудьте о химии: чем за считанные часы избавиться от многолетнего налета в унитазе
- Лимонная кислота может эффективно удалять известковый налет в унитазе без использования агрессивных химических средств.
- Рекомендуется проводить очистку лимонной кислотой хотя бы раз в неделю для поддержания чистоты и избежания новых пятен.
Известковый налет в унитазе - распространенная проблема, которую не всегда легко решить. Но чтобы не прибегать к химическим средствам, можно воспользоваться народным методом, который дает действенный результат.
Натуральное средство способно вывести отложения не хуже химии, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Многие пользователи советуют этот метод, поскольку он действительно помогает вернуть унитазу чистый вид без отложений.
Как отчистить унитаз?
Агрессивную химию можно заменить натуральным средством. И на этот раз речь пойдет не об уксусе. Стойкие кольца известкового налета убирает обычная лимонная кислота. Она хорошо растворяет минеральные отложения, не оставляя резкого запаха, как это бывает после уксуса.
Для использования лимонной кислоты, сначала ее надо растворить в теплой воде, а тогда вылить раствор в чашу унитаза таким образом, чтобы покрыть полностью все загрязнения. Оставьте на несколько часов или на ночь, а потом пройдитесь щеткой и смойте все водой.
Отчистить унитаз достаточно просто / Фото Pexels
Уже после первой очистки налет начнет исчезать. Если же пятна очень устойчивые, то процедуру можно повторить. Лимонная кислота идеально подходит людям, которые хотят убирать дома без использования бытовой химии.
Такое глубокое глубокое очищение стоит проводить хотя бы раз в неделю. Это поможет избежать неприятных запахов и появления новых пятен.
Кроме налета на унитазе, в ванной комнате есть еще одна распространенная проблема – и это плесень на шторках душа. Шторы для ванной можно очищать, даже не снимая с карниза, с помощью распылителя с уксусом и водой, пишет Martha Stewart. Регулярное мытье, в частности стирка в машинке с уксусом, помогает предотвратить образование плесени и продлить срок службы шторок.
Какие лайфхаки надо знать?
Для очистки подошвы кроссовок можно использовать можно использовать жидкость для снятия лака, меламиновую губку или зубную пасту.
Кислородный отбеливатель эффективно удаляет известковый налет в душевой кабине, не выделяя резкого запаха.
