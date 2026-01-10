Зачем обрабатывать жилище зубной пастой: помогает избавиться от серьезной проблемы

Зубная паста для нас –это средство для ежедневной гигиены, однако специалисты нашли интересное применение. Оказывается, благодаря пасте можно побороть распространенную бытовую проблему муравьев, которые время от времени появляются в доме.

Преимущественно муравьи появляются в доме в теплое время года, но и зимой тоже способны пролезть через щели в поисках остатков пищи, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Мышей и следа не будет: хитрость с уксусом позволит забыть о ловушках в кладовке и подвале

Как избавиться от муравьев благодаря зубной пасте?

Часто муравьи охотятся на сладкое, поэтому разлитый мед или джем – привлечет их в первую очередь. Чтобы отпугнуть незваных гостей, поможет обычная зубная паста с ароматом мяты. Муравьи очень не любят мятного запаха, поэтому сразу убегают из тех мест, где есть ее аромат.

Для приготовления этого домашнего средства нужно смешать в миске зубную пасту с половиной стакана воды и добавить столовую ложку моющего средства для посуды. Полученную смесь надо процедить, а потом перелить в пульверизатор и распылить на проблемные зоны.



Муравьи не любят запах мятной пасты / Фото Pexels

Моющее средство хорошо распределяет пасту и закрепляет ее на поверхностях, где чаще всего появляются муравьи – это подоконники, столешницы и места у щелей. Такую обработку можно повторять каждые несколько дней. Метод является безопасным для дома и домашних любимцев, поскольку не содержит агрессивной химии.

К слову, блогер Богдан Волынский поделился способом выведения кухонной моли с помощью пластиковой бутылки, соли, соды и гвоздики. По его словам, нужно срезать верх и низ пластиковой бутылки из-под воды. В верхней части бутылки нужно сделать отверстия толщиной со спичку и закрутить крышку.

В нижнюю часть насыпать столовую ложку соли, одну чайную ложку соды и гвоздику. Все эти ингредиенты нужно накрыть верхней частью бутылки и поставить возле круп. Через несколько дней моль исчезнет, а новая даже не появится на кухне.

Зачем кокосовым маслом опрыскивать дом?