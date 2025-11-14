Зачем держать кошачий наполнитель на подоконнике в ноябре: интересный лайфхак

Конденсат на окнах в зимнее время распространенная проблема, с которой сталкиваются все. Даже проветривание комнаты может привести к появлению капель на стеклах, особенно на кухне.

Небольшой конденсат не является проблемой, но его чрезмерное количество может сигнализировать об избытке влаги в доме, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если не прибегать к определенным методам вывода конденсата, то в помещении появится грибок.

Читайте также Пищевая сода спасет подоконник от конденсата и плесени: воспользуйтесь простым лайфхаком

Как избавиться от конденсата в комнате?

Уменьшить влажность в помещении можно благодаря многим различным способам, но среди них всех есть неожиданное решение – использование кошачьего наполнителя.

До речі, знайти осушувачі повітря за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Подоконники и герметик вокруг окон – самые чувствительные места. Именно там может скапливаться вода, создавая благоприятную среду для плесени. Благодаря абсорбирующей структуре, кошачий наполнитель поглощает влагу из воздуха. Нужно насыпать наполнитель в старый носок, завязать и поставить на подоконник, а через месяц заменить.



Кошачий наполнитель впитывает лишнюю влагу / Фото Freepik

Типы кошачьего наполнителя есть разные. Силикагелевый (кристаллический) – лучший абсорбирующий вариант, который поглощает много влаги, однако имеет существенный минус – высокую цену. Также можно воспользоваться бентонитовым или деревянным наполнителем. Для лучшего эффекта можно использовать несколько мешочков на одном подоконнике.

Но следует понимать, что лайфхак с кошачьим наполнителем скорее вспомогательный метод, а не основной. Лучше всего воспользоваться осушителем воздуха, который вытягивает избыток влаги еще до того, как она осядет на поверхностях.

Как вывести плесень?

Часто на окнах появляются черные пятна от плесени, которые можно легко вывести, пишет Express. Уксус является лучшим средством для борьбы с плесенью. Он не только ее удаляет, но и уничтожает споры, предотвращая повторное появление.

Для создания средства, нужно смешать часть уксуса с частью воды в одинаковой пропорции, а потом обработать пораженный участок и оставить на час. После этого нужно лишь протереть все влажной тряпкой.

Какие еще лайфхаки надо знать?