WD-40 можно использовать в ванной: гениальные лайфхаки, о которых вы не знали
- WD-40 можно использовать в ванной для удаления известкового налета с унитаза и предотвращения запотевания зеркал.
- Спрей также помогает вернуть блеск смесителям, устранить скрип дверей и защитить затирку от влаги.
Спрей WD-40 может стать помощником в ванной комнате. Он возвращает блеск зеркалам, помогает бороться с известковым налетом и защищает поверхности от запотевания.
Большинство из нас были уверены в том, что спрей WD-40 подходит только для скрипучих дверей, которые нужно им смазать, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Но оказывается, что благодаря этому средству можно справиться даже с бытовыми проблемами.
Как использовать WD-40 в ванной комнате?
Известковый налет на унитазе
Твердый осадок под ободком унитаза знаком нам всем. Благодаря спрею его удастся быстро размягчить. Нужно лишь распылить его на внутреннюю поверхность унитаза, подождите несколько минут и пройдитесь щеткой. Формула разрушит минеральные отложения и создает барьер, который замедляет их появление.
Зеркала без запотевания
После приема душа нанесите WD-40 на салфетку из микрофибры и разотрите по сухой поверхности. Прозрачный слой помешает водяному пару осесть на зеркало. Важно лишь не распылять спрей на стекло.
Блестящие смесители
Кранам можно вернуть сияние очень просто. Для этого нанесите средство на минуту, а потом вытрите насухо. Металл начнет выглядеть как новый.
Смеситель можно легко отчистить / Фото Pexels
Скрип дверей
Если двери скрипят, тогда спрей нужно нанести на петли, чтобы двери двигались тихо, без раздражающих звуков.
Обработка затирки
После очистки затирки, нанесите тонкий слой средства. Масляная пленка не даст влаге быстро впитаться, поэтому темные пятна появятся не так быстро.
Какие еще есть интересные лайфхаки?
Для очистки глянцевых кухонных шкафов рекомендуется использовать теплую мыльную воду или разведенный уксус, во избежание повреждения покрытия.
Чтобы быстро почистить микроволновую печь, нужно нагреть в ней воду с лимонным соком, что поможет размягчить грязь.
