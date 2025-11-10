Как обогреться дома, когда холодно: лучшие идеи, которые пригодятся

В холодное время во время отключения света и отопления бывает достаточно сложно сохранить тепло и согреться в доме. Но даже если отопление включено, для режима экономии можно прибегнуть к нескольким способам сохранения тепла.

Согреться в осенне-зимнюю пору порой становится настоящим вызовом, однако можно ориентироваться на подручные средства, которые также являются надежным источником тепла.

Как обогреться дома?

Используйте шторы

Шторы станут реальным барьером для холода. Затемненные шторы или жалюзи создают воздушную прослойку, которая уменьшает потери тепла через окна.

Герметизация окон

Если окна продувают, то может ощущаться значительная потеря тепла. В таком случае рамки нужно герметизировать, используя уплотнители или пленку.

Готовьте

Во время готовки кухня наполняется теплом. Дверцу духовки можно открыть даже на 10 минут после завершения приготовления, чтобы горячий воздух распространился по комнате.

Горячая бутылка или грелка

Поставьте грелку под одеяло перед сном. Таким образом тело наполнится теплом, поэтому вам будет удобнее заснуть.

Пар из душа

После приема горячего душа можно открыть дверь ванной комнаты. Пар и теплый воздух разойдутся по коридору и помогут подогреть соседнюю комнату.



Пар из душа поможет согреться / Фото Pexels

Тепло одевайтесь

Когда холодно – одевайте термобелье или теплое худи с шерстяными носками. Тепло в ногах поможет телу быстрее согреться.

Ковер на полу

На деревянный или плиточный пол поставьте ковер, чтобы уменьшить контакт с холодной поверхностью.

Защита от сквозняка

Холод может проходить сквозь окна или двери, поэтому нужно прикрыть сквозняки тканью или специальными средствами, которые надежно заблокируют холодный воздух.

Среди других советов, как согреться дома без обогревателя, ресурс Express пишет о фланелевом постельном белье, электрическом одеяле, флисовой и шерстяной пижаме, а также использовании утяжеленного одеяла.

Какие еще лайфхаки надо знать?