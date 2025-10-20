Даже после стирки тюль может оставаться несколько серой. Причиной этому может быть пыль, въевшаяся в волокна. Если такая проблема для вас знакома, то ее можно достаточно просто решить.

Опытные хозяйки используют одну хитрость, которая отбеливает тюль до идеального состояния, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также Как часто надо стирать тюль и шторы: правильный ответ знают единицы

Чем отстирать тюль?

Действенный секрет скрывается в аспирине. Его нужно добавить в стиральную машину вместе с порошком и моющим средством, и уже после стирки тюль станет свежей, как новый.

Ацетилсалициловая кислота, которая входит в состав аспирина во время стирки реагирует с водой, расщепляя отложения, которые оседают на волокнах и делают ткань тусклой. Благодаря таблетке цвет становится чище, а ткань – светлее.



Тюль отстирать достаточно легко / Фото Pexels

В барабан стиральной машины поместите тюль и добавьте одну таблетку аспирина. Установите температуру 30 °C или выберите режим деликатной стирки. Чтобы не повредить волокна – установите минимальный отжим, чтобы не повредить волокна. Плотную тюль можно дополнительно сделать мягкой, добавив ложку уксуса в стирку.

Метод эффективен тем, что для стирки не нужно использовать никакие дорогие отбеливатели. Результат от аспирина уже будет заметен после первого использования. Сквозь свежий, чистый и белый тюль, свет проходит лучше, поэтому пространство сразу изменится. Тюль не потребует глажки, если его расправить после стирки еще немного влажным и повесить сушиться.

Тюль желательно стирать дважды в год, но есть вещи, которые требуют гораздо более частой стирки, пишет Southern Living. К примеру, постельное белье, полотенца, входные коврики и одежду нужно стирать каждую неделю, чтобы избежать размножения бактерий и неприятных запахов.

Как постирать дома пуховик?