Можно ли использовать яичную скорлупу для комнатных растений: узнайте ответ

Многие садоводы охотно экспериментируют с натуральными подкормками и часто используют то, что есть под рукой, в частности яичную скорлупу. Она действительно содержит полезные элементы для растений.

Дачники чаще всего рекомендуют измельченную скорлупу посыпать на грядках или в клумбах, а порой применять и для комнатных растений, пишет Martha Stewart.

Читайте также Орхидея снова начнет цвести: все изменит один шаг

Полезна ли скорлупа для комнатных растений?

Дело в том, что скорлупа для комнатных растений имеет низкую эффективность. На это есть определенное объяснение. Домашние вазоны растут в закрытой среде, где нет естественных процессов – дождя, активной работы микроорганизмов или естественного разложения органики.

Поэтому скорлупа просто не успевает достаточно быстро разложиться, чтобы дать ощутимый эффект как удобрение.

Она не может заменить полноценное удобрение и не дает быстрого эффекта, поэтому рассматривать ее как основной источник все же не стоит. Кроме того, существуют еще и некоторые риски. Если скорлупа остается влажной на поверхности почвы, то это может способствовать появлению плесени и даже привлечь вредителей.

Однако скорлупа все же имеет определенные преимущества. В ней содержится кальций, который является достаточно важным для развития растений. Также ее иногда используют для улучшения структуры почвы, чтобы он стал рыхлым и лучше пропускал воду и воздух.



Скорлупа не всегда подходит комнатным растениям

Но если хочется хоть немного ее использовать, то нужно сделать правильную подготовку. Сначала скорлупу промывают и высушивают. Некоторые даже прогревают ее в духовке на низкой температуре, чтобы обеззаразить.

Тогда скорлупу надо максимально измельчить и добавить небольшое количество почвенной смеси. Также можно сделать настроение. Нужно только измельченную скорлупу залить водой и оставить на 1 – 2 суток, а потом использовать эту воду для полива как легкую подкормку.

Подкормка из скорлупы может изменить уровень кислотности почвы, делая его нейтральным или щелочным, поэтому нужно использовать удобрение только для тех растений, которым подходит именно такой тип почвы. Такую подкормку не стоит использовать для африканских фиалок, папоротников или бегоний.

Весной скорлупа от яиц особенно полезна на грядках, поскольку отпугивает слизней и мешает им попасть к растениям, пишет Gardening Know How. Достаточно лишь разбросать ее на участках, где могут ползать слизни.

Что еще стоит знать о цветах?