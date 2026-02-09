Укр Рус
9 февраля, 16:25
2

3 лайфхака с посудомоечной машиной, о которых мало кто догадывается

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Удалив верхнюю корзину, можно поместить в посудомойку большой протвинь.
  • Наклон второй корзины предотвращает накопление воды в чашках.

Посудомоечная машина уже давно перестала быть просто техникой для мытья тарелок. Однако многие владельцы используют лишь половину ее возможностей, даже не подозревая о возможностях.

Некоторые функции посудомоечной машины настолько просты, но почему-то о них не говорят, но они реально упрощают быт, говорится в инстаграм-сообщении Елены Гордиенко.

Есть несколько неожиданных лайфхаков с посудомоечной машиной, которые могут изменить представление о кухонном помощнике.

Какие функции скрывает посудомоечная машина?

Лайфхак №1

Если в посудомоечную машину не помещается противень, нужно просто достать верхнюю корзину. Благодаря этому он легко поместится в посудомоечную машину, поэтому его не придется долго мыть от жира.

Лайфхак №2

Вторую корзину можно немного наклонить. Благодаря этому вода в чашках не будет накапливаться, а на дне посудомоечной машины не будет никаких луж.

Лайфхак №3

Блогерша не советует складывать все приборы в одну сторону. По ее словам, лучше комбинировать ложки, вилки и ножи. Таким образом они отмоются лучше и будут без налета.

Лайфхаки с посудомоечной машиной: смотрите видео

Real Simple пишет, что использование посудомоечной машины является более экологичным, чем ручное мытье, поскольку оно приводит к меньшим выбросам CO2 и потребляет меньше воды. Чтобы уменьшить потребление воды и электричества, не мойте посуду предварительно, правильно загружайте машину и выключите режим сушки с подогревом.

