Зелень для салата будет свежей несколько недель: вот простой трюк хранения

Наверное, со всеми случалась такая неприятность – руккола, укроп или петрушка в холодильнике за считанные дни засохли или начали гнить. Обычно это происходит из-за неправильного хранения.

Не все знают, как правильно хранить салатную зелень – и поэтому потом приходится иметь дело с "уставшими" листочками, что уже начинают желтеть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно 4 вещи, которые нужно выбросить в начале года: дом станет просторнее

Как правильно хранить салатную зелень?

Именно зелень на салат часто разочаровывает хозяек больше всего. Конечно, она позволяет готовить свежие, питательные и вкусные блюда, но портится за считанные дни. И даже если хранить ее в холодильнике, нежные листочки, например шпинат, руккола и весенний микс, имеют неприятную тенденцию становиться скользкими, вянуть или желтеть. И все это – за считанные дни после покупки!

Основная причина такого неприятного явления – это чрезмерное количество влаги, что задерживается на зелени. И если вы хотите, чтобы листочки оставались хрустящими и зелеными как можно дольше, нужно запастись всего одной вещью – бумажными полотенцами.

Проблема заключается в том, что когда зелень стоит в холодильнике, внутри пластикового пакета или контейнера образуется конденсат. В конце концов влага оседает прямо на листочках и приводит к преждевременной порче продукта. К счастью, избежать этого можно, и то довольно просто – нужно лишь положить на листья бумажное полотенце, создав так своеобразный буфер, что будет поглощать всю лишнюю влагу.

Для того, чтобы этот метод работал лучше, начать нужно еще тогда, когда зелень сухая. Если же ее уже помыли, убедитесь, что она тщательно высушена. Выстелите дно контейнера полотенцем, добавьте зелень и положите сверху еще одно полотенце перед тем, как вернуть все это в холодильник.

Кстати, идеальное место в холодильнике для зелени – это ящик для фруктов и овощей.

Бумажные полотенца следует заменять каждые 1 – 2 дня, ведь со временем они станут влажными. Кроме того, лучше переложить зелень из оригинальной упаковки в пластиковый контейнер, выстеленный полотенцами – так можно гарантировать целую неделю свежести, пишет The kitchn.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?