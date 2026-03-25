Голубика даст втрое больше ягод: садоводы рассказали о необычном растворе из хлеба

Последние годы дачники начали активно выращивать голубику на участках. Ягоды этого куста очень полезны для здоровья, поэтому для улучшения урожая нужно внести качественную подкормку.

Кусты голубики начинают расти уже в начале марта, пишет Interia Kobieta. В этот период растению нужен достаточный полив и питательные вещества.

Как ухаживать за голубикой весной?

Садоводы говорят, что очень важно поддерживать pH почвы на уровне 3,5 - 5,5. Растение является ацидофильным, поэтому именно в таких условиях способно должным образом усваивать питательные вещества из почвы.

Дачники советуют удобрять кусты голубики кислым торфом, сосновой корой или специальным удобрением предназначенным именно для этих ягод.

Очень важным является регулярный полив. Поверхностная корневая система делает чернику чувствительной к засухе и мешает ей накапливать жизненно важные питательные вещества. Почва вокруг куста должна быть постоянно немного влажной, однако не переувлажненной. Весной кусты голубики можно обрезать, чтобы удалить поврежденные побеги и стимулировать рост.



Голубику обязательно нужно подкормить

Чем подкормить голубику?

Увеличить урожай голубики можно естественным методом удобрения. Один из самых интересных методов, что привлек внимание садоводов – это полив куста водой, полученной от замачивания черствого хлеба.

Этот продукт действует на кусты как стимулятор роста. Это связано с наличием дрожжей и микроорганизмов, которые поддерживают биологическое состояние субстрата. Они улучшают структуру почвы, создавая идеальные условия для роста кустов.

Хлебное удобрение подкисляет почву, поэтому это еще одно дополнительное преимущество. Обычный продукт может привести к здоровому росту растения и обильному плодоношению.

Как сделать удобрение из черствого хлеба?

Для получения подкормки достаточно раскрошить черствый хлеб (желательно цельнозерновой) и залить водой. Хлеб с семенами, орехами, травами и специями следует избегать. Ни в коем случае нельзя использовать хлеб с плесенью.

Хлеб с водой желательно прижать тяжелой тарелкой и оставить на неделю в теплом месте. По прошествии указанного времени полученную жидкость надо процедить и смешать с чистой водой в соотношении 1:3. Этим удобрением голубику следует поливать раз в 2 недели.

