Вы неправильно использовали пергамент: хитрый трюк за 3 секунды, который надо знать

Пергамент уже давно является важной вещью на кухне. Благодаря ему можно избежать прилипания пищи или защитить противень от пригоревшего жира. Но часто бумага не ложится так, как надо и скользит по поверхности. Исправить ситуацию можно довольно просто.

Бумага хранится в рулоне, поэтому даже после развертывания снова хочет скрутиться, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Чтобы края загибались, а бумага лежала ровно в форме, стоит воспользоваться простым лайфхаком.

Как укротить пергаментную бумагу?

Самое простое, что можно сделать – смять бумагу в шарик. Такое действие разрушит заводскую структуру, поэтому она станет мягкой и без проблем ляжет на противень. Для лучшего результата, бумагу можно смять и промыть под холодной водой, а потом немного отжать.

Влажная бумага хорошо приляжет к форме и не будет двигаться. Специалисты говорят, что такая бумага меньше подгорает и лучше сохраняет противень. Такой метод подходит для запекания овощей, рыбы, курицы или картофеля, которые выделяют много сока и жира. Именно влажная бумага помогает сохранить сочность и предотвращает прилипание.



Пергамент стоит немного сминать / Фото Freepik

А вот для тортов, печенья или любой другой выпечки, лучше использовать сухую или немного смятую бумагу, чтобы лишняя влага не испортила текстуру теста.

Несколько секунд на простой трюк помогут противню оставаться чистым, а жир и сок останется на бумаге. Благодаря такому лайфхаку удастся сэкономить время на мытье посуды.

К слову, кофейная гуща может использоваться для очистки противня, кастрюль и сковородок, ее зернистая структура помогает удалить грязь без повреждения покрытия, пишет Better Homes & Gardens.

Какие еще есть полезные советы?