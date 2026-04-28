Голубики будет много как никогда: одно удобрение даст рекордный урожай
- Кофейная гуща, богата азотом, калием и магнием, способствует развитию голубики и улучшает структуру почвы.
- Для подкормки кустов голубики раствор из гущи нужно вносить каждые 2 недели с весны до середины лета.
Голубика может дать в этом сезоне очень много ягод, если постепенно накапливать кусты ценным веществом, поддерживающим рост кустов. Речь идет о натуральном удобрении, которое найдется в каждом доме.
Оказывается, что подкормка на основе кофейной гущи способна поддерживать голубику в течение всего периода ее роста, пишет Interia Kobieta.
Чем полезна кофейная гуща для голубики?
Гуща способна наполнить кусты азотом, калием и магнием калием и магнием, которые способствуют развитию листьев и молодых побегов. Питательные вещества начнут входить в почву постепенно, поддерживая стабильный рост куста в течение всего сезона.
Регулярное добавление кофейной гущи улучшает структуру почвы и поддерживает активность микроорганизмов, ответственных за образование гумуса. Благодаря этому замедлится высыхание почвы, поэтому кусты голубики будут гораздо более устойчивыми к кратковременным засухам.
Кроме того, такое удобрение способно поддерживать надлежащий уровень рН почвы – это имеет важное значение для усвоения питательных веществ.
Голубика любит подкормку / Фото Pexels
Как использовать удобрение из гущи?
После утреннего кофепития гущу нужно пересыпать в емкость, чтобы она смогла подсохнуть. Гуща не должна быть влажной, иначе появится риск плесени и неприятных запахов. Высушенную гущу гораздо легче использовать в саду.
Для приготовления удобрения нужно развести 1 – 2 столовые ложки гущи в литре воды или 3 – 4 столовые ложки в 5 литрах воды. Смесь нужно оставить на несколько часов.
Перед использованием раствор нужно перемешать и нанести на почву вокруг куста, избегая попадания на листья и побеги. Чтобы получить лучшие результаты, раствор нужно вносить каждые 2 недели начиная с весны и до середины лета.
Но, несмотря на пользу, важно не преувеличивать количество внесенной гущи, пишет Express. Слишком толстый слой может создать плотную корку, которая будет мешать воде и воздуху попадать в корни. Поэтому его следует использовать умеренно или смешивать с компостом.
Кущі лохини чи різні добрива можна придбати на Промі. Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.
В конце апреля можно провести санитарную и прореживающую обрезку, удалив поврежденные, старые или чрезмерно густые побеги. Таким образом удастся улучшить доступ кустов к свету и избежать развития болезней.
Голубику можно дополнительно подкормить другими удобрениями. Кусты любят сульфат аммония или специализированные смеси для кислолюбивых растений.
Польза корицы в саду
Корица обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить плесень и вредителей в саду. Посыпание корицы вокруг растений создает барьер против насекомых и способствует здоровому росту растений.
Использование уксуса в саду
Уксус эффективно уничтожает сорняки и отпугивает муравьев в саду. Его можно использовать также для очистки садового инструмента и подкисления почвы.
Частые вопросы
Как кофейная гуща влияет на рост голубики?
Кофейная гуща обогащает почву азотом, калием и магнием, что способствует развитию листьев и молодых побегов. Она улучшает структуру почвы и поддерживает активность микроорганизмов, что помогает образованию гумуса. Благодаря этому кусты голубики становятся более устойчивыми к кратковременным засухам.
Как правильно использовать кофейную гущу как удобрение для голубики?
После утреннего кофепития гущу нужно высушить, чтобы избежать риска плесени. Для приготовления удобрения разведите 1–2 столовые ложки гущи в литре воды. Смесь оставьте на несколько часов, перемешайте, а затем нанесите на почву вокруг куста, избегая попадания на листья и побеги. Раствор вносите каждые 2 недели с весны до середины лета.
Можно ли дополнительно подкармливать голубику другими удобрениями?
Так, кроме кофейной гущи, голубику можно подкармливать сульфатом аммония или специализированными смесями для кислолюбивых растений. Это поможет обеспечить кусты голубики необходимыми питательными веществами для их оптимального роста.