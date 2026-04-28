Голубики будет много как никогда: одно удобрение даст рекордный урожай

Голубика может дать в этом сезоне очень много ягод, если постепенно накапливать кусты ценным веществом, поддерживающим рост кустов. Речь идет о натуральном удобрении, которое найдется в каждом доме.

Оказывается, что подкормка на основе кофейной гущи способна поддерживать голубику в течение всего периода ее роста, пишет Interia Kobieta.

Читайте также Посыпьте это под яблоней в апреле: фрукты вырастут намного слаще

Чем полезна кофейная гуща для голубики?

Гуща способна наполнить кусты азотом, калием и магнием калием и магнием, которые способствуют развитию листьев и молодых побегов. Питательные вещества начнут входить в почву постепенно, поддерживая стабильный рост куста в течение всего сезона.

Регулярное добавление кофейной гущи улучшает структуру почвы и поддерживает активность микроорганизмов, ответственных за образование гумуса. Благодаря этому замедлится высыхание почвы, поэтому кусты голубики будут гораздо более устойчивыми к кратковременным засухам.

Кроме того, такое удобрение способно поддерживать надлежащий уровень рН почвы – это имеет важное значение для усвоения питательных веществ.



Голубика любит подкормку / Фото Pexels

Как использовать удобрение из гущи?

После утреннего кофепития гущу нужно пересыпать в емкость, чтобы она смогла подсохнуть. Гуща не должна быть влажной, иначе появится риск плесени и неприятных запахов. Высушенную гущу гораздо легче использовать в саду.

Для приготовления удобрения нужно развести 1 – 2 столовые ложки гущи в литре воды или 3 – 4 столовые ложки в 5 литрах воды. Смесь нужно оставить на несколько часов.

Перед использованием раствор нужно перемешать и нанести на почву вокруг куста, избегая попадания на листья и побеги. Чтобы получить лучшие результаты, раствор нужно вносить каждые 2 недели начиная с весны и до середины лета.

Но, несмотря на пользу, важно не преувеличивать количество внесенной гущи, пишет Express. Слишком толстый слой может создать плотную корку, которая будет мешать воде и воздуху попадать в корни. Поэтому его следует использовать умеренно или смешивать с компостом.

В конце апреля можно провести санитарную и прореживающую обрезку, удалив поврежденные, старые или чрезмерно густые побеги. Таким образом удастся улучшить доступ кустов к свету и избежать развития болезней.

Голубику можно дополнительно подкормить другими удобрениями. Кусты любят сульфат аммония или специализированные смеси для кислолюбивых растений.

Какие еще есть полезные новости для дачников?

Польза корицы в саду

Корица обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить плесень и вредителей в саду. Посыпание корицы вокруг растений создает барьер против насекомых и способствует здоровому росту растений.

Использование уксуса в саду

Уксус эффективно уничтожает сорняки и отпугивает муравьев в саду. Его можно использовать также для очистки садового инструмента и подкисления почвы.