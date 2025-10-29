Как использовать фольгу для утепления квартиры: это уменьшит счет за отопление

За окном с каждым днем становится все холоднее, поэтому даже при включенном отоплении стоит найти способы сохранить тепло. Выход очень простой – нужно использовать алюминиевую фольгу, которая найдется у каждого из нас на кухне.

Алюминиевая фольга очень хорошо отражает тепло, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Когда радиатор нагревает комнату, то часть тепла поглощается стеной за ним, особенно быстро остывает внешняя стена. В результате значительная часть тепла "выходит на улицу".

Как сохранить тепло в квартире?

Фольга же способна отразить тепло обратно в помещение, поэтому таким образом удастся сэкономить на отоплении, потому что не придется так долго обогревать комнату.

Для создания домашнего теплого отражателя нужна блестящая алюминиевая фольга, плотный картон, ножницы, скотч и клей.

Сначала вырежьте кусок картона по размеру радиатора. Обклейте его фольгой так, чтобы блестящая сторона была наружу. А дальше – установите некий "экран" между стеной и радиатором.



Фольга сохраняет тепло / Фото Pexels

Специалисты говорят, что отражающая фольга способна уменьшить расходы тепла до 30%. Комната сможет прогреться быстрее, а система отопления начнет работать эффективнее.

Чтобы в помещении сохранялось тепло, шторы на ночь нужно закрывать. Таким образом тепло не выйдет через окна. Мебель перед батареями ставить не стоит, поэтому воздуху нужно дать возможность свободно циркулировать.

Иногда даже простые вещи могут быть довольно эффективными, поэтому можете уже сегодня проверить действенность обычной фольги.

Если у вас есть печка, то сэкономить на отоплении можно благодаря использованию веток ягодных кустов, говорится в тиктоке пенсионерки Раисы Павловны. Хозяйка не сжигает сухие ветви, а собирает их, сушит, и использует для разжигания печки. Таким образом можно сэкономить немного на дровах.

Как хранить дрова на зиму?