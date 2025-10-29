Як використовувати фольгу для утеплення квартири: це зменшить рахунок за опалення

За вікном щодня стає все холодніше, тож навіть при увімкненому опаленні варто знайти способи зберегти тепло. Вихід дуже простий – потрібно використати алюмінієву фольгу, яка знайдеться в кожного з нас на кухні.

Алюмінієва фольга дуже добре відбиває тепло, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Коли радіатор нагріває кімнату, то частина тепла поглинається стіною за ним, особливо швидко холоне зовнішня стіна. У результаті значна частина тепла "виходить на вулицю".

Як зберегти тепло у квартирі?

Фольга ж здатна відбити тепло назад у приміщення, тож таким чином вдасться зекономити на опаленні, бо не доведеться так довго обігрівати кімнату.

Для створення домашнього теплого відбивача потрібна блискуча алюмінієва фольга, щільний картон, ножиці, скотч та клей.

Спочатку виріжте шматок картону за розміром радіатора. Обклейте його фольгою так, щоб блискуча сторона була назовні. А далі – встановіть такий собі "екран" між стіною та радіатором.



Фольга зберігає тепло / Фото Pexels

Фахівці кажуть, що відбивна фольга здатна зменшити витрати тепла до 30%. Кімната зможе прогрітися швидше, а система опалення почне працювати ефективніше.

Щоб у приміщенні зберігалося тепло, штори на ніч потрібно закривати. Таким чином тепло не вийде через вікна. Меблі перед батареями ставити не варто, тому повітрю потрібно дати можливість вільно циркулювати.

Іноді навіть прості речі можуть бути доволі ефективними, тож можете вже сьогодні перевірити дієвість звичайної фольги.

Якщо у вас є пічка, то зекономити на опаленні можна завдяки використанню гілок ягідних кущів, йдеться у тіктоці пенсіонерки Раїси Павлівної. Господиня не спалює сухі гілки, а збирає їх, сушить, та використовує для розпалювання грубки. Таким чином можна зекономити трохи на дровах.

Як зберігати дрова на зиму?