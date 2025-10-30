Как отмыть душевую кабину: откройте для себя этот идеальный трюк

Для многих разводы в душевой кабине являются настоящей проблемой, с которой не всегда легко справиться. Однако есть один лайфхак, который удивит результатом даже опытных хозяек.

Известковый налет от жесткой воды существенно портит вид душевой, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens. Есть довольно эффективное решение, которое требует от вас только кислородного отбеливателя.

Чем отмыть стекло в душевой?

Кислородный отбеливатель не такой агрессивный, как большинство средств на основе хлора. Перекись водорода является его активным ингредиентом, который помогает выводить отложения. Уборщики любят использовать отбеливатель, потому что он хорошо справляется с задачей, при этом не выделяет резкого средства, как хлорный отбеливатель.

Универсальность кислородного отбеливателя заключается в том, что он может использоваться не только для стирки, но и для очистки различных твердых или мягких поверхностей – ванной комнаты или ковров.



Стекло в душевой легко отмыть / Фото Pexels

Для приготовления рабочего раствора, кислородный порошок нужно развести в воде согласно инструкции на упаковке. Готовое содержимое перелейте в емкость с распылителем. Тогда обильно все распылите по дверце душевой кабины, особенно тщательно уделив место мыльному и известковому налету.

Для контакта со стеклом оставьте раствор на 30 минут. За это время кислород сможет проникнуть внутрь загрязнения и растворить его структуру. После указанного времени протрите стекло бумажными салфетками или тканью из микрофибры.

Налет уже будет достаточно очищен, поэтому вам не придется еще прибегать к дополнительной очистке. Такой метод можно применять для кранов, на которых также есть накопления от минералов.

Издание Martha Stewart рассказало о самых грязных местах в ванной, которые мы забываем мыть. Др них входят верные ручки, шторки для душа, стены и смесители. Дезинфекция дверных ручек, мытье шторок и очистки смесителей помогают поддерживать чистоту и гигиену в ванной.

Чем вывести налет из душевой?