Эти 5 вещей нужно убрать из коридора: они делают прихожую захламленной и грязной

Ваша прихожая – это именно то, что видят гости, как только переступают порог вашего дома. В определенной степени это глаза, зеркало вашего дома, поэтому важно позаботиться, чтобы там не было ничего лишнего.

Существует несколько ошибок в дизайне прихожей, которых многие допускают до сих пор – поэтому лучше исправить их как можно скорее, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Каковы основные ошибки в дизайне коридора?

Игнорирование переходов краски

Если с вашего коридора открывается непосредственно гостиная, очень важно следить за тем, чтобы между комнатами не было резкого контраста цветов – краски или обоев. Лучше оставить стены одного цвета, чтобы сохранить элегантность и целостность пространства.

А вот изменение в цветах может визуально испортить впечатление и обесценить общий вид.

Переполненность пространства

Прихожая не должна быть тесной – поэтому старайтесь избегать перегрузки пространства слишком большой мебелью. Все предметы в этом обычно небольшом помещении должны быть пропорциональными и служить конкретной цели.

А вот большие стулья или слишком громоздкие шкафы лучше оставить для больших комнат.

Пренебрежение запахом

Аромат – это часть впечатления от пребывания в коридоре, но в нем очень легко ошибиться. Тяжелый аромат может казаться искусственным или чрезмерным, а вот его полное отсутствие может сделать пространство затхлым. Поэтому лучше сосредоточиться на чистых, нежных запахах.

Полка для обуви

Ничего не портит эстетику коридора так сильно, как полка с обувью перед дверью. Несмотря на то, что открытая полка может казаться практичной, она мгновенно создает беспорядок и лишает желаемой уютной атмосферы.

Слишком много картин

Одна или две картины в прихожей – это отличный способ украсить стены, и если их становится слишком много, это может создать визуальный шум.

