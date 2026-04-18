Посадите эти растения вместо туи: соседи будут завидовать

Многим дачникам нравятся туи на участке, но и они уже немного стали банальными, потому что посажены почти в каждом дворе. Вместо этих деревьев можно посадить быстрорастущее растение, которое имеет красивый вид.

Некоторые уже начинают искать альтернативу туям, поэтому выбирают жимолость – которая идеально подходит для живых изгородей, пишет WP Kobieta. Это растение сажают дачники которые хотят создать зеленую стену на сетчатом заборе.

Читайте также Эти 5 многолетников лучше никогда не сажать на участке: дачники постоянно жалеют

Чем полезна жимолость для живой изгороди?

Жимолость динамично меняется в зависимости от времени года. Сначала она покрыта густой зеленой листвой, а уже летом – каскадами ярких цветов, которые привлекают полезных насекомых и бабочек в сад.

Преимуществом этого растения является быстрый рост. Большинство сортов могут вырасти на метр или даже на два метра за один сезон. Благодаря своей плетистой природе это растение быстро заполняет пустые места, создавая плотный визуальный барьер, защищая приватность.



Жимолость хорошо выглядит / Фото Botanic Market

Когда сажать и как ухаживать за жимолостью?

Жимолость лучше всего сажать весной, выбрав солнечное или затененное место. Растение может расти в полутени, просто достаточное освещение гарантирует обильное цветение.

Перед высадкой рассады в грунт рекомендуется обогатить почву компостом или хорошо перепревшим навозом, поскольку жимолость предпочитает плодородную, хорошо дренированную и богатую питательными веществами почву.

Стоит обеспечить растениям прочные опоры, вокруг которых побеги смогут обвиваться и свободно расти.

Ухаживать за живой изгородью из жимолости несложно, однако растение чувствительно к пересыханию, поэтому в периоды летней жары нужно поддерживать влажность почвы.

Удаление старых и сухих побегов стимулирует растение к появлению новых, сильных побегов. Поэтому эти несколько простых шагов подарят вам красивую живую изгородь на весь весенне-летний сезон.

Что еще посадить на участке?

Весной (желательно в апреле) на участке можно высадить магнолию, пишет House&Garden. Магнолии любят слабокислые, плодородные почвы и солнечные участки, защищенные от ветра. Во время высадки важно не повредить нежные корни и разместить растение на той глубине, на которой оно росло в горшке." Аромат небес" – самый популярный сорт с душистыми цветами тюльпановидной формы хорошо подходит для средних и больших садов.