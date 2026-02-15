Не смывайте это в канализацию: что категорически нельзя бросать в унитаз

Канализация – это не помойка. Однако некоторые до сих пор воспринимают унитаз как быстрый способ избавиться от мусора.

Сантехники и коммунальные службы постоянно призывают не выбрасывать предметы гигиены и быта в мусорку, сообщает Daily Mail. Это может принести канализации большой вред. Одни вещества постепенно формируют жирные пробки, другие разрушают металлические элементы труб, а некоторые становятся буквально ловушкой для всей системы водоотведения.

Что не стоит выбрасывать в унитаз?

В канализацию категорически не стоит смывать остатки пищи – кости от рыбы и мяса, жир, испорченные овощи и фрукты, огрызки, косточки от вишен и других плодов, кожуру арбузов и дынь.

Также нельзя выбрасывать в унитаз средства личной гигиены, подгузники, резиновые перчатки, чайную и кофейную заварку, тряпки, вату, мочалки и губки для мытья посуды.

Под запретом полиэтиленовые пакеты, остатки упаковки, жевательные резинки, зубная нить, пластырь, использованный наполнитель для кошачьего туалета, шерсть и волосы, а также мертвые аквариумные рыбки или мелкие животные. Не место в трубах предметам из пластика, стекла или металла, строительному мусору, песка, сухим и разведенным строительным смесям. Отдельную опасность представляют легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, масла.

Многих удивляет, но даже остатки молока не стоит выливать в раковину. Из-за высокого содержания жира оно, как и другие масла и смазки, способствует образованию засоров. Лучше перелить его в отдельную емкость для не перерабатываемых отходов.

Старое молоко можно использовать для компоста или как натуральное удобрение. Специалисты отмечают – перед мытьем посуды соскребайте жиры и масло в мусорник, не выливайте в канализацию густые напитки вроде горячего шоколада или чая и не смывайте ничего, кроме мочи, фекалий и туалетной бумаги, даже если на упаковке написано другое. Именно такая осторожность поможет сохранить трубы целыми и избежать неприятных последствий.

Как прочистить канализацию дома?

В кухне сифон чаще всего накапливает жир и остатки пищи, Block busters. Его откручивают, промывают горячей водой с моющим средством, очищают от налета и ставят обратно. Это проще, чем кажется, и часто решает проблему полностью.

Если засоры глубже, можно использовать вантуз. Важно плотно прижать его к сливу и сделать серию резких движений. Нужен не один толчок, а несколько циклов. Давление воздуха проталкивает пробку дальше по трубе. Сода и уксус работают только при легком засорении. В слив можно засыпать пол стакана соды, влить уксус, закрыть отверстие и подождать 15 – 20 минут. После этого промыть горячей водой. Это помогает растворить жировые наслоения, но не уберет серьезный затор.

Трос для прочистки – эффективный инструмент при сложных случаях. Его следует осторожно вводить в трубу, прокручивают и извлекают вместе с пробкой. Работать нужно медленно, чтобы не повредить пластиковые соединения.

Какие советы пригодятся?