Некоторые хозяйки используют перекись водорода для чистки. Впрочем, средство не подходит для всех поверхностей, поэтому надо быть осторожными, чтобы их не повредить.

Перекись водорода – бюджетный антисептик, которым привыкли пользоваться многие хозяйки, пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce. Его часто используют для уборки, но есть несколько поверхностей, которые могут только испортиться от перекиси.

Что нельзя мыть перекисью водорода?

Цветной текстиль

Перекись водорода является окислителем, поэтому нельзя его наносить на цветной текстиль, потому что это может привести к белым пятнам, как после использования отбеливателя. Так, перекись уберет пятно, но вместе с этим уничтожит цвет подушки. Специалисты советуют держать как можно дальше перекись от всех цветных вещей.

Поверхности из натурального камня

Часто хозяйки дезинфицируют поверхности именно перекисью водорода, чтобы уничтожить микробы, но использование перекиси водорода может повредить натуральный камень. Для столешниц нужно использовать специальные средства, что разработаны для таких поверхностей.



Не стоит перекисью вытирать натуральный камень / Фото Pexels

Деревянная мебель

Перекись может нанести мебели настоящий вред. Средство способно разрушить покрытие, сделав мебель тусклой и более склонной к царапинам. Даже в полу перекись может растворить защитный воск, поэтому древесина начнет больше подвергаться воздействию влаги.

Кожаная мебель

Перекись расщепляет натуральные масла, которые поддерживают кожу эластичной и увлажненной. После использования диван может начать трескаться, менять цвет и даже тускнеть.

Металлы

Ни в коем случае перекись водорода нельзя использовать для мытья холодильника или духовки из нержавеющей стали. Перекись разрушит защитный слой хрома, поэтому со временем появится ржавчина.

Электроника

Перекись способна повредить защитные покрытия. Из-за протирания может помутнеть дисплей, а средство просочится в порты и приведет к внутренним повреждениям. Лучше протирать поверхности салфеткой из микрофибры или тем, что предназначено именно для техники.

Впрочем, перекись водорода является полезным для сада, пишет Real Simple. Садоводы используют его для борьбы с вредителями, дезинфицируют им инвентарь и применяют в борьбе с грибковыми заболеваниями растений.

